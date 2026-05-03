ليس مصابًا .. السبب وراء غياب نيمار عن قمة سانتوس وبالميراس
الصراع حول العشب الصناعي
انتهت مباراة "الكلاسيكو" بين بالميراس وسانتوس يوم السبت بالتعادل 1-1، لكن أبرز ما حظي بالاهتمام كان غياب نيمار عن تشكيلة الفريق الزائر.
ورغم مشاركته لمدة 90 دقيقة في مباراة منتصف الأسبوع، رفض المهاجم النجم المشاركة في ملعب أليانز باركي بسبب سياسته الصارمة التي تمنعه من اللعب على العشب الصناعي.
وقد سمح هذا الاستبعاد التكتيكي للاعب المخضرم بالحصول على قسط من الراحة، مع تجنب اللعب على أرضية وصفها سابقًا بأنها "سخيفة" وخطيرة على الرياضيين المحترفين.
حملة ضد الملاعب الاصطناعية
كان نيمار أحد أبرز الشخصيات في الحملة الرامية إلى حظر الملاعب الاصطناعية في البرازيل، حيث يرى أنها لا مكان لها في كرة القدم الاحترافية. وفي معرض حديثه عن القيود التي يواجهها وعن الوضع العام للرياضة، كان قد صرح سابقًا قائلاً: "اللعب في ملعب أليانز أمر شبه مستحيل بالنسبة لي. فاللعب على العشب الصناعي هو أحد أكثر الأمور التي تزعجني كلاعب، بغض النظر عن إصاباتي".
وأتبع: "الاتجاه الذي تسير فيه كرة القدم البرازيلية مقلق. من السخف أن نضطر إلى الحديث عن العشب الصناعي في ملاعبنا. من الناحية الموضوعية، وبالنظر إلى حجم كرة القدم لدينا وأهميتها، لا ينبغي أن يكون ذلك خياراً مطروحاً أصلاً."
أحلام كأس العالم
ورغم أن نيمار لا يزال أفضل هداف في تاريخ البرازيل برصيد 79 هدفاً، إلا أنه لم يشارك مع "السيليساو" منذ الهزيمة 2-0 أمام أوروجواي في أكتوبر 2023.
وتحت قيادة أنشيلوتي، لا يزال مكانه في التشكيلة النهائية موضوع نقاش وطني حاد. وفي حديثه عن طموحاته مع قناة TyC Sports، أوضح اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً نواياه قائلاً: "بالطبع، هذا هو كل ما يفكر فيه أي لاعب برازيلي، أن يكون هناك، وآمل أن أتمكن من التواجد هناك".
الاختبار النهائي
لم يتبق أمام نيمار سوى أربع مباريات لإقناع أنشيلوتي بجاهزيته قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً لبطولة كأس العالم يوم الاثنين 18 مايو.
ويتضمن جدوله رحلة إلى ريكوليتا للمشاركة في كأس سودامريكانا، تليها مباريات محلية ضد براجانتينو ومباراتان حاسمتان متتاليتان ضد كوريتيبا.
وبعد أن أوقعت القرعة البرازيل في مجموعة مواتية في كأس العالم إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا، يجب على النجم المخضرم أن يثبت لياقته البدنية المستمرة لتجنب أن يكون الضحية الأبرز في عملية الاستبعاد النهائية التي سيقوم بها أنشيلوتي.