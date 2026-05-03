ليس مصابًا .. السبب وراء غياب نيمار عن قمة سانتوس وبالميراس

انتهت مباراة "الكلاسيكو" بين بالميراس وسانتوس يوم السبت بالتعادل 1-1، لكن أبرز ما حظي بالاهتمام كان غياب نيمار عن تشكيلة الفريق الزائر.

ورغم مشاركته لمدة 90 دقيقة في مباراة منتصف الأسبوع، رفض المهاجم النجم المشاركة في ملعب أليانز باركي بسبب سياسته الصارمة التي تمنعه من اللعب على العشب الصناعي.

وقد سمح هذا الاستبعاد التكتيكي للاعب المخضرم بالحصول على قسط من الراحة، مع تجنب اللعب على أرضية وصفها سابقًا بأنها "سخيفة" وخطيرة على الرياضيين المحترفين.