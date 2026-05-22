ليس مدرج فقط.. تمثال خاص لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي بعد الرحيل!
تكريم جوارديولا في ملعب الاتحاد
ويأتي هذا الإعلان تكريماً لعقد من الهيمنة التي فرضها الكتالوني على كرة القدم الإنجليزية، والتي حول خلالها النادي إلى قوة عالمية وحصد خلالها عدداً من الألقاب أعاد تعريف حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المقرر أن تفتتح المدرجات أبوابها رسمياً للمرة الأولى خلال المباراة الأخيرة لجوارديولا كمدرب للفريق ضد أستون فيلا يوم الأحد.
أضاف مشروع إعادة التطوير، الذي بدأ في أواخر عام 2023، أكثر من 7000 مقعد وزاد سعة الملعب إلى أكثر من 61000 مقعد. كما أكد نادي مانشستر سيتي خططه لإقامة تمثال لجوارديولا خارج المدرج الذي سُمي حديثًا. سينضم الكتالوني إلى أساطير النادي فينسنت كومباني وديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو في التقدير الدائم في حرم ملعب الاتحاد.
جوارديولا وإدارة مانشستر سيتي يقدمان تحية تقدير
وفي مؤتمره الصحفي، اعترف جوارديولا بأنه تأثر بهذه اللفتة من النادي، في الوقت الذي يستعد فيه لمغادرة مانشستر بعد عقد من النجاحات الهائلة التي حققها على رأس الفريق.
وقال جوارديولا: "اتصل بي خالدون المبارك صباح اليوم ليخبرني أن النادي اتخذ هذا القرار". "لا أجد الكلمات. يعجبني الشعور بأن طاقتي وروحي ستبقيان هناك إلى الأبد. لذا، يعجبني هذا الشعور".
كما أشاد مالك النادي الشيخ منصور بتأثير جوارديولا داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن إرثه يتجاوز الألقاب التي فاز بها خلال فترة توليه المسؤولية.
وأوضح منصور على الموقع الرسمي للنادي: "قلت منذ وقت طويل إن مانشستر سيتي يجب أن يكون لديه أفضل الأشخاص تحت تصرفه، سواء داخل الملعب أو خارجه. وعلى مدى عشر سنوات، كان بيب تجسيداً لتلك الطموحات". "لقد ترك بصمة لا تمحى في جوهر النادي. بصمة نابعة من طريقة فوزه أكثر من الألقاب العديدة التي رفعها. إنه يحظى بامتنان لا ينتهي مني ومن عائلة سيتي بأكملها، العائلة التي سيظل دائماً جزءاً منها."
إرث بيب أصبح راسخًا في مانشستر سيتي
يؤكد هذا القرار على الأثر الذي تركه جوارديولا على مانشستر سيتي وكرة القدم الإنجليزية خلال واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي. وقد صُممت المدرجات التي أعيدت تسميتها والتمثال لضمان بقاء تأثيره جزءًا من هوية النادي لفترة طويلة بعد رحيله. ووصف المبارك هذا التكريم بأنه اعتراف بمساهمة جوارديولا الدائمة في كل من النادي والمدينة نفسها.
وقال: "يضمن مدرج بيب جوارديولا والتمثال الذي سيُقام أمامه أن يظل إرث بيب منسوجًا إلى الأبد في نسيج هذا النادي وكرة القدم الإنجليزية ومدينة مانشستر".
"لقد اكتسب العلاقة الفريدة التي تربطه بجماهيرنا من خلال الصدق والشغف خلال المواسم العشرة التي قضاها في الكفاح من أجل تحقيق النجاح لهم. ويُعد مدرج بيب جوارديولا تذكيرًا مناسبًا ودائمًا بهذه العلاقة، وبأكثر الفترات نجاحًا في تاريخ نادينا، وبالعبقري الكروي الفريد الذي كان في قلبها".
وداع عاطفي ينتظر جوارديولا
ستكون مباراة الأحد ضد أستون فيلا آخر مباراة يقودها جوارديولا، ومن المتوقع أن تكون مناسبة عاطفية في ملعب الاتحاد. وسيتيح افتتاح المدرج الذي أعيدت تسميته للجماهير الاحتفال بإنجازات المدرب للمرة الأخيرة. كما سيتحول تركيز مانشستر سيتي نحو حقبة جديدة بعد رحيل جوارديولا، حيث يسعى النادي إلى البناء على الأسس التي أرساها خلال فترة توليه التي استمرت عشر سنوات.