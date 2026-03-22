"ليس مجرد مقاطع على تيك توك" - أليشا ليهمان ترد على منتقديها وتشرح قرارها بالانتقال من كومو إلى ليستر
الإحباط من الافتراضات على وسائل التواصل الاجتماعي
تتمتع ليهمان بقاعدة جماهيرية ضخمة على الإنترنت، حيث يبلغ عدد متابعيها على إنستغرام 16 مليون متابع، و11.8 مليون متابع على تيك توك. وقد أثار حضورها على الإنترنت انتقادات من بعض الأوساط، وردت ليهمان الآن على هذه الانتقادات.
وقالت لـ BBC Sport: "أحيانًا، يكون الأمر محبطًا. لا يرى الناس الجهد الذي أبذله". "يعتقدون أنني أتدرب فقط ثم أعود إلى المنزل لأصنع مقاطع TikTok - وهذا ليس صحيحًا. أنا محترفة للغاية. أبذل دائمًا قصارى جهدي على أرض الملعب وأريد أن أكون الأفضل. إذا لم أكن قد بذلت قصارى جهدي عند مراجعة بياناتي بعد التدريب، سأقوم بجولات إضافية لمحاولة التحسن. يمكن للناس أن يفكروا كما يشاؤون، لكن كل ما أفعله يركز على أن أكون أفضل لاعبة يمكنني أن أكونها".
التغلب على الرغبة في ترك كرة القدم
اعترفت نجمة ليستر بأن الضجة الإعلامية كادت تدفعها إلى الابتعاد عن كرة القدم تمامًا في مرحلة مبكرة من مسيرتها. "عندما كنت أصغر سنًا، كان الأمر يؤثر عليّ بشكل أكبر لأنني لم أكن أعرف كيف أتعامل مع الموقف"، اعترفت. "كانت هناك لحظات شعرت فيها بحزن شديد وكنت أسأل أمي إن كان بإمكاني التوقف عن لعب كرة القدم. كرة القدم هي أكثر ما أحبه، وهي ما كرست له معظم وقتي. أستريح جيدًا، وأنام كل ظهيرة، ولا أفعل أبدًا أي شيء قبل التدريب أو المباراة قد يؤثر على أدائي. أهتم بهذا الأمر كثيرًا. لا يعرف الناس مقدار الجهد الذي أبذله فعليًا عندما يقولون: "أوه، إنها ليست لاعبة كرة قدم". لكن الآن، أنا بخير. أحب حياتي والأشخاص من حولي ولا أتأثر بذلك".
تفسير عودتها السريعة إلى إنجلترا
وفيما يتعلق بفترة إقامتها القصيرة في إيطاليا، تحدثت المهاجمة بصراحة عن سبب تخلّيها عن منطقة البحر الأبيض المتوسط والعودة إلى إيست ميدلاندز. وأوضحت قائلةً: "وقّعت عقدًا طويل الأمد مع نادي كومو، لكن بعد شهر أدركت أنني لم أستمتع بالمكان وأردت العودة إلى إنجلترا". وبالنظر إلى أنها قضت ست سنوات سابقة في صفوف فرق ويست هام وإيفرتون وأستون فيلا، فمن الواضح أن الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات كان يتمتع بجاذبية خاصة بالنسبة لها. "أحب المكان هنا، كرة القدم أفضل، وإنجلترا تشعرني بأنني في وطني"، أشارت، مؤكدة رغبتها في إعادة خبرتها التي تزيد عن 100 مباراة في الدوري الممتاز إلى الدوري.
الكفاح من أجل البقاء تحت قيادة المدرب باسمور
في خضم معركة صعبة لتجنب الهبوط مع بقاء خمس مباريات فقط، ينصب تركيزها بالكامل على الحفاظ على مكان فريقها في الدوري الممتاز. "الوضع الذي نمر به الآن ليس بالأفضل"، اعترفت. "نحن جميعًا نبذل قصارى جهدنا لنقدم أفضل ما لدينا ونبقى في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL)." يدعم مدربها، ريك باسمور، تقييمها الذاتي تماماً، مشيداً بموقفها الدؤوب والتأثير الإيجابي الذي أحدثته منذ وصولها في يناير. "إنها مذهلة"، صرح. "إنها بالضبط ما تريده - قائدة، ومحترفة. تعمل بجد أكثر من أي شخص آخر في النادي. تريدنا أن ننجح وتريد الفوز بمباريات كرة القدم".
