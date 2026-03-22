"ليس مجرد مقاطع على تيك توك" - أليشا ليهمان ترد على منتقديها وتشرح قرارها بالانتقال من كومو إلى ليستر

تتمتع ليهمان بقاعدة جماهيرية ضخمة على الإنترنت، حيث يبلغ عدد متابعيها على إنستغرام 16 مليون متابع، و11.8 مليون متابع على تيك توك. وقد أثار حضورها على الإنترنت انتقادات من بعض الأوساط، وردت ليهمان الآن على هذه الانتقادات.

وقالت لـ BBC Sport: "أحيانًا، يكون الأمر محبطًا. لا يرى الناس الجهد الذي أبذله". "يعتقدون أنني أتدرب فقط ثم أعود إلى المنزل لأصنع مقاطع TikTok - وهذا ليس صحيحًا. أنا محترفة للغاية. أبذل دائمًا قصارى جهدي على أرض الملعب وأريد أن أكون الأفضل. إذا لم أكن قد بذلت قصارى جهدي عند مراجعة بياناتي بعد التدريب، سأقوم بجولات إضافية لمحاولة التحسن. يمكن للناس أن يفكروا كما يشاؤون، لكن كل ما أفعله يركز على أن أكون أفضل لاعبة يمكنني أن أكونها".