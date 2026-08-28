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ليس ليفربول فقط.. ريال مدريد يرد على إمكانية عودة أرنولد للدوري الإنجليزي!
الثبات على موقفه بشأن مستقبل ألكسندر أرنولد
وفقًا لموقع teamtalk.com، نفى ريال مدريد بشكل قاطع التكهنات المحيطة بمستقبل ترينت ألكسندر أرنولد القريب مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايتها.
وعلى الرغم من الشائعات المتصاعدة حول عودة مفاجئة إلى ليفربول أو انتقال محتمل إلى نيوكاسل يونايتد، تشير مصادر النادي إلى أن الرحيل مستبعد تمامًا. ولا يزال ريال مدريد ملتزمًا بالكامل بالدولي الإنجليزي، إذ يرى موسمه الأول الصعب في إسبانيا عقبة مؤقتة وليس سببًا للبيع.
- Getty Images Sport
دعم الظهير في مواجهة الشدائد
بعدما وصل قادمًا من ميرسيسايد الصيف الماضي في صفقة مدتها ست سنوات، عاش ألكسندر أرنولد موسمًا صعبًا اتّسم بالإصابات والتعديلات التكتيكية. ومع ذلك، تعتقد إدارة النادي أن الصفات التي جعلته أحد أبرز صنّاع الألعاب في أوروبا ستظهر في نهاية المطاف.
وأشار مقرّبون من النادي إلى أن ريال مدريد ينظر إلى صعوبات ألكسندر أرنولد المبكرة على أنها جزء من فترة تأقلم ضرورية وليست سببًا للبيع والاستفادة ماليًا، مضيفين أن اللاعب لا يزال مستقرًا في العاصمة الإسبانية.
التأقلم مع المنافسة الجديدة في ظل مورينيو
ازداد التحدي أمام اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بعد وصول المدرب الجديد جوزيه مورينيو والتعاقد مع الظهير الأيمن دينزل دومفريس من إنتر.
ومع اعتماد دومفريس حالياً ضمن التشكيلة الأساسية، يجد ألكسندر أرنولد نفسه في صراع لضمان دقائق لعب منتظمة في سانتياجو برنابيو.
ويمنحه ريال مدريد الوقت للتأقلم، رغم أن اللاعب يدرك أن عليه رفع مستواه لإقناع المدرب البرتغالي الصعب الإرضاء.
- AFP
التركيز على الطريق المقبل في إسبانيا
مع إغلاق أبواب الرحيل تماماً أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه من الدوري الإنجليزي، وهو ما عزّزته هياكل الرواتب المعقّدة وعدم رغبة مدريد في البيع، يتركّز اهتمام المدافع الفوري على استعادة مستواه محلياً. فألكسندر أرنولد عازم على القتال من أجل مكانه تحت قيادة مورينيو لاستعادة أفضل حالاته. وسيكون تحقيق ذلك حيوياً أيضاً لفرض عودته إلى دائرة الحسابات الدولية بعد غيابه عن قائمتَي إنجلترا الأخيرتين.
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