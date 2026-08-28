ليس ليفربول فقط.. ريال مدريد يرد على إمكانية عودة أرنولد للدوري الإنجليزي!

بعدما وصل قادمًا من ميرسيسايد الصيف الماضي في صفقة مدتها ست سنوات، عاش ألكسندر أرنولد موسمًا صعبًا اتّسم بالإصابات والتعديلات التكتيكية. ومع ذلك، تعتقد إدارة النادي أن الصفات التي جعلته أحد أبرز صنّاع الألعاب في أوروبا ستظهر في نهاية المطاف.

وأشار مقرّبون من النادي إلى أن ريال مدريد ينظر إلى صعوبات ألكسندر أرنولد المبكرة على أنها جزء من فترة تأقلم ضرورية وليست سببًا للبيع والاستفادة ماليًا، مضيفين أن اللاعب لا يزال مستقرًا في العاصمة الإسبانية.