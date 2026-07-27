"ليس لديه سقف".. دي ماريا يرفض اعتزال ميسي ويطالبه بالاستمرار بعد مونديال 2026!

وجه دي ماريا رسالة واضحة بشأن مستقبل زميله التاريخي ميسي، وذلك في أعقاب الرحلة العاطفية لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026. وعلى الرغم من اقتراب المهاجم المخضرم من سن الأربعين، يرى دي ماريا أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات لا يزال بعيدًا كل البعد عن إنهاء مسيرته في أعلى مستويات اللعبة. وفي حديثه بعد هزيمة روساريو سنترال الأخيرة أمام "بيلجرانو" بنتيجة 2-1، أصر الجناح الأرجنتيني على أن القائد لا يزال هو من يحدد مصيره على أرض الملعب.

وقال مهاجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق: "يجب أن يواصل ليو اللعب طالما أراد ذلك. أعتقد أنه قادر على الاستمرار لسنوات عديدة قادمة. في سن التاسعة والثلاثين، أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين وأنه قادر على البقاء كأحد الأفضل في التاريخ. إنه لا يعرف حدودًا (ليس لديه سقف)، ولا يوجد شيء أكثر ليحققه".

وتأتي هذه التصريحات في وقت حاسم للمنتخب الوطني، خاصة بعد أن كشف لياندرو باريديس أن ميسي اعتبر نهائي كأس العالم 2026 بمثابة وداعه للساحة الدولية.