يبدو أن ريال مدريد يفكر في التخلي عن أحد لاعبي خط الوسط. وفقًا لما ذكره الصحفي ماتيو موريتو في راديو ماركا، فإن إدواردو كامافينجا "ليس غير قابل للبيع". يبدو أن اللاعب الدولي الفرنسي سيسمح له بمغادرة النادي مقابل مبلغ 50 مليون يورو.
ترجمه
"ليس للبيع!" هل يمكن لهذا نجم ريال مدريد الانتقال مقابل 50 مليون يورو؟
وبناءً على ذلك، يقال إن بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد أبدت اهتمامها باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. ومن بين هذه الأندية نادي ليفربول، الذي يقال إنه قد اتصل باللاعب في يناير الماضي بخصوص انتقاله في الصيف.
على أي حال، فإن كامافينجا لديه خيارات كافية. كما أن نادي الاتحاد القوي مالياً يتنافس على ضم هذا اللاعب الدفاعي المرن، الذي كان يضطر في الماضي إلى اللعب في مركز الظهير الأيسر في كثير من الأحيان.
هل سيستبدل ريال مدريد كامافينجا برودي؟
قد يقع كامافينغا ضحية لصفقة انتقال محتملة، حيث يتردد اسم رودري من مانشستر سيتي مرارًا وتكرارًا في أوساط النادي الملكي فيما يتعلق بصفقة انتقال صيفية - والذي قد يكون متاحًا أيضًا مقابل 50 مليون يورو.
من الواضح على أي حال أن ريال مدريد يرغب في تعزيز صفوفه بوجود لاعب وسط في الصيف، في حين أن كامافينجا يفتقر إلى الثبات المطلوب، خاصة في الموسم الحالي.
بعد أن أعاقته إصابة في الكاحل في بداية الموسم، تقلب بين التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء، حيث لعب أقل من نصف المباريات منذ البداية.
كامافينجا سيبقى مع ريال مدريد حتى عام 2029
عقد كامافينغا، الذي انتقل في عام 2021 من ستاد رين إلى العاصمة الإسبانية مقابل 31 مليون يورو، ساري المفعول حتى عام 2029. لكنه لا يبدو ضروريًا من الناحية الرياضية، ومن الناحية المالية، سيوفر لريال المدونة المالية اللازمة لتعزيز خط الوسط بشكل ملحوظ - على سبيل المثال مع رودري.
كامافينغا في ريال مدريد: بيانات الأداء 2025/26
المسابقة المباريات الأهداف الدوري الإسباني 19 1 دوري أبطال أوروبا 9 1 كأس الملك 1 0 كأس السوبر 2 0