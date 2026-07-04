"ليس لاعبًا من طراز عالمي".. أسطورة ألمانيا يطالب كيميش بالاعتزال الدولي بعد كارثة المونديال!

وفي البودكاست الخاص بالأعمال "تومورو"، نصح اللاعب الدولي السابق نجم خط وسط بايرن ميونخ بالاعتزال دوليًا مع المنتخب الألماني. وأكد أنه يجب على كيميش تحمل المسؤولية وعدم إتاحة نفسه للمشاركة مع المنتخب الوطني في المستقبل.

وحلل هامان الموقف قائلاً: "لقد شارك الآن في خمس بطولات في مركز مسؤول، وفشل في المرات الخمس. لم يتجاوز الدور ربع النهائي قط، ثم يقف ليقول إنه لن يهرب. الأمر لا يتعلق بالهروب، بل يتعلق بتحمل المسؤولية".

وأشار إلى أنه ينتظر من لاعب بحجم كيميش "أن يتحمل المسؤولية ويقول: لقد جربت كل شيء - ولا يمكن لأحد أن يلومه على ذلك - لكني لم أنجح، وسأرحل الآن. هذا ما كنت لأتوقعه منه".

وأضاف هامان أنه سيقدر كثيرًا "تخلي اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن مكانه طواعية [...] أتمنى أن يحدث ذلك. سيكون بمثابة إشارة، ويجب أن يتغير شيء ما؛ لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".