طالب ديتمار هامان باتخاذ إجراءات صارمة بحق قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش، في أعقاب الخروج المهين لمنتخب "المانشافت" من بطولة كأس العالم.
"ليس لاعبًا من طراز عالمي".. أسطورة ألمانيا يطالب كيميش بالاعتزال الدولي بعد كارثة المونديال!
"الأمر لا يتعلق بالهروب"
وفي البودكاست الخاص بالأعمال "تومورو"، نصح اللاعب الدولي السابق نجم خط وسط بايرن ميونخ بالاعتزال دوليًا مع المنتخب الألماني. وأكد أنه يجب على كيميش تحمل المسؤولية وعدم إتاحة نفسه للمشاركة مع المنتخب الوطني في المستقبل.
وحلل هامان الموقف قائلاً: "لقد شارك الآن في خمس بطولات في مركز مسؤول، وفشل في المرات الخمس. لم يتجاوز الدور ربع النهائي قط، ثم يقف ليقول إنه لن يهرب. الأمر لا يتعلق بالهروب، بل يتعلق بتحمل المسؤولية".
وأشار إلى أنه ينتظر من لاعب بحجم كيميش "أن يتحمل المسؤولية ويقول: لقد جربت كل شيء - ولا يمكن لأحد أن يلومه على ذلك - لكني لم أنجح، وسأرحل الآن. هذا ما كنت لأتوقعه منه".
وأضاف هامان أنه سيقدر كثيرًا "تخلي اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن مكانه طواعية [...] أتمنى أن يحدث ذلك. سيكون بمثابة إشارة، ويجب أن يتغير شيء ما؛ لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".
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"لن أقوم باستدعائه مجدداً"
وتابع هامان: إذا لم يحدث ذلك طواعية، "فإنني لن أقوم باستدعائه بعد الآن. يجب أن أمنح الفرصة للاعبين آخرين. أنا أرى أن كيميش لم يعد له دور يلعبه في المنتخب الوطني". وأكد أنه إذا لم يستطع القائد الألماني اتخاذ قرار التخلي عن المشاركة بقميص المنتخب بنفسه، فيجب على المدرب القادم التدخل، مشيرًا إلى أن الجودة تلعب دورًا في هذا الصدد.
وواصل نجم بايرن السابق هجومه قائلاً: "لا أرى كيميش كلاعب من الطراز العالمي. إنه لاعب جيد جدًا، لكنه ليس عالميًا في خط الوسط المركزي. هل هو ظهير أيمن من طراز عالمي؟ لا، هو مجرد لاعب جيد هناك أيضًا".
وحتى في بايرن ميونخ، حيث يعتبر كيميش لاعبًا أساسيًا بلا منازع وأحد الركائز الأساسية منذ سنوات، يرى هامان أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لا يقدم أداءً استثنائيًا على الإطلاق: "اللاعبون الألمان في ميونخ مجرد ركاب. من يحسم المباريات هم أوليسيه، ودياز، وكين. بينما يقوم تاه، وبافلوفيتش، وكيميش بالمرافقة. لقد قدموا موسماً جيداً جداً، وكانوا أفضل من معظم الآخرين. لكن المباريات تُحسم بواسطة آخرين".
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"الشيء الوحيد الذي لن أفعله هو الاستسلام"
في الواقع، لم يصل كيميش مع المنتخب الألماني إلى نصف النهائي سوى مرة واحدة. ففي بطولة أمم أوروبا 2016، خرج "المانشافت" بصعوبة من المربع الذهبي أمام فرنسا - وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يلعب آنذاك في مركز الظهير الأيمن.
بعد ذلك، شهد كيميش ثلاثة إقصاءات مبكرة لألمانيا في بطولات كأس العالم في روسيا وقطر والآن في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليصبح نوعاً ما رمزاً للكارثة المتكررة في البطولات الكبرى.
ولكن الحقيقة الموازية هي أن كيميش يُعد، سواء في بايرن ميونخ أو في المنتخب الوطني، من بين اللاعبين الذين يقودون الفريق بأدائهم. فبينما يُسمح له باللعب في مركزه المفضل بخط الوسط المركزي مع فريقه البافاري -حيث يُعتبر بلا شك أحد أفضل اللاعبين في العالم في هذا المركز- اضطر دائمًا لسد العجز في مركز الظهير الأيمن مع المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب المستقيل جوليان ناجلسمان بسبب غياب البدائل، كما حدث تماماً في كأس العالم 2026.
وكان كيميش (31 عامًا) قد رفض بشدة فكرة الاعتزال الدولي بعد الخروج من دور الـ32 أمام باراجواي، حيث صرح بوضوح لشبكة "ماجنتا تي في" بعد صافرة النهاية قائلاً: "الشيء الوحيد الذي لن أفعله أبداً هو الاستسلام".
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