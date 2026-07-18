ليس كموقعة الفوكلاند: ثأر من نوع آخر.. الأرجنتين تواجه إسبانيا بفواتير الاستقلال وتأميم النفط

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم غدًا نحو المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني في قمة كروية كبرى تأتي بعد أيام قليلة من الإثارة الطاغية التي شهدتها مباراة الدور نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا والتي أعادت للأذهان ذكريات حرب الفوكلاند الشهيرة.

ورغم أن المشهد يتكرر غدًا مع منافس أوروبي آخر فإن الأرجنتين التي تبدو وكأنها تمتلك خصومة تاريخية في كل مكان لا تجد دائمًا نفس النبرة من العداء المباشر أو الكراهية الظاهرة مع إسبانيا بفضل الروابط الثقافية واللغوية المشتركة.

ومع ذلك فإن التاريخ الاقتصادي والسياسي بين الطرفين يظل حافلًا بمحطات بارزة شكلت ملامح نزاع مكتوم تثبته شواهد تاريخية واضحة.



