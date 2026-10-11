طبيعة الهدف أوضحت تمامًا سبب تقدير فليك لهذا المهاجم. فقد ضغط جيسوس في منطقة متقدمة من الملعب، واستعاد الكرة، وانطلق على الفور نحو المساحة قبل أن يتغلب على حارس المرمى دافيد سوريا. وسارع فليك إلى تسليط الضوء على الحسم الذي يتمتع به المهاجم بعد صافرة النهاية.

وقال المدرب الألماني موضحًا: «جابريال لاعب رائع، ويمتلك مواصفات مختلفة عن رافينيا، وهذا أمر واضح»، وفقًا لما نقله موقع TopMercato. وأضاف: «لكن عندما تنظر إلى الطريقة التي سجل بها هدفه، تدرك أن هذه واحدة من صفاته العظيمة. إنه يعرف تمامًا كيف يختار زاوية تسديدته أمام المرمى. لقد أظهر اليوم موهبته كاملة، وأنا سعيد جدًا بذلك».