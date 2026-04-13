Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Henry Thuram GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

ليس عمه بيولوجيًّا وانتقده مؤخرًا.. الكشف عن حقيقة رد تورام على هنري بتكرار احتفاله ضد السعودية!

فقرات ومقالات
كومو ضد إنتر
كومو
إنتر
الدوري الإيطالي
ماركوس تورام

تكرار مشهد تاريخي في الدوري الإيطالي!

شهدت الملاعب الإيطالية لقطة استثنائية أعادت للأذهان ذكريات مونديال 1998 عندما قام ماركوس تورام مهاجم نادي إنتر بمحاكاة واحدة من أشهر الاحتفاليات في تاريخ كرة القدم العالمية. 

فبعد تسجيله في مرمى فريق كومو ضمن منافسات الدوري الإيطالي توجه اللاعب الفرنسي مباشرةً نحو الراية الركنية مكررًا الحركة التي اشتهر بها الأسطورة تييري هنري عبر الإمساك بالراية والوقوف بثبات بجانبها. 

هذه الحركة لم تكن مجرد صدفة عابرة أو احتفال تقليدي بل جاءت في ظل حضور هنري نفسه في مدرجات ملعب المباراة بصفته أحد المساهمين في ملكية نادي كومو مما جعل المشهد يحمل دلالات عميقة تجمع بين الماضي والحاضر وتعيد للأذهان هدف هنري التاريخي في مرمى المنتخب السعودي قبل نحو 28 عامًا.


  • قصة النقد البناء وتطوير شخصية المهاجم


    رغم العلاقة الوثيقة التي تجمع الطرفين إلا أن تييري هنري لم يتردد في توجيه انتقادات فنية واضحة لماركوس تورام خلال الأشهر الماضية عبر ظهوره الإعلامي المستمر.

    تركزت ملاحظات هنري على ضرورة تحلي تورام بشراسة أكبر أمام المرمى حيث طالبه مرارًا وتكرارًا بأن يتخلى عن شخصيته اللطيفة والمرحة داخل المستطيل الأخضر ويتحول إلى مهاجم يمتلك غريزة القتل الكروي التي تمكنه من استغلال أنصاف الفرص.

    يرى هنري أن تورام يمتلك إمكانيات بدنية وفنية هائلة لكنه كان يحتاج إلى تطوير لمسته الأخيرة وزيادة معدلاته التهديفية ليتناسب مع تطلعات نادٍ كبير مثل إنتر وهي الانتقادات التي اعتبرها المتابعون بمثابة دافع قوي للاعب لتطوير مستواه والرد عمليًّا في أرض الملعب عبر تسجيل الأهداف الحاسمة.


    • إعلان

  • العمومة والمزاح المستمر


    تثير تسمية تورام لهنري بلقب عمي الكثير من التساؤلات بين الجماهير والمتابعين لكن الحقيقة المجردة هي أن هنري ليس عمه من الناحية البيولوجية أو العائلية الرسمية بل هو صديق مقرب جدًا لوالده المدافع الأسطوري ليليان تورام. 

    هذه العلاقة الأسرية العميقة بدأت منذ تزاملهما في صفوف المنتخب الفرنسي الذي توج بلقب المونديال ومن هنا نشأ ماركوس وهو يرى هنري فردًا من أفراد عائلته المقربين.

    وفي إحدى المقابلات الشهيرة التي جمعتهما عبر شاشات التلفاز قام تورام بالمزاح مع المحلل الرياضي ميكاه ريتشاردز ملقبًا إياه بالعم أيضاً حيث برر ذلك بمنطق فكاهي قائلاً إن ميكاه ريتشاردز يعد بمثابة الأخ لتيري هنري وبما أن هنري هو أخ لوالده فإن ريتشاردز يصبح بالتبعية عمًّا له.


  • الإهداء كرسالة تقدير لا رد على انتقاد


    حسم ماركوس تورام الجدل حول أسباب تكرار احتفالية الراية الركنية موضحًا أنها لم تكن ردًا صداميًا على انتقادات هنري الفنية بل كانت إهداءً صريحًا ومباشرًا له في ليلة تواجده بالمدرجات.

    وأكد اللاعب في تصريحاته عقب نهاية اللقاء أن وجود شخص يمثل قيمة كبيرة في مسيرته وحياته كان الدافع الرئيسي وراء هذه اللفتة حيث قال تورام: "الاحتفالية كانت بسبب وجود شخص مهم جدًا بالنسبة لي في المدرجات وكان يحتفل دائمًا بهذه الطريقة وأردت أن أهدي هذا الهدف له تعبيرًا عن امتناني".

    بهذا التصريح الواضح قطع تورام الطريق على كافة التكهنات التي حاولت تصوير الأمر كنوع من التحدي أو الاعتراض بل أكد أن نصائح هنري القاسية أحيانًا هي التي ساعدته على الوصول إلى هذا المستوى من التألق والتطور في الدوري الإيطالي.


الدوري الإيطالي
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
كومو crest
كومو
كومو
الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
كالياري crest
كالياري
كالياري