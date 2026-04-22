AFP
ليس سعود عبد الحميد.. الهلال يستهدف ضم نجم لانس الفرنسي!
تألق لافت ومسيرة مميزة في الملاعب الفرنسية
أكد الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس أن إدارة نادي الهلال تضع عينها على تدعيم دفاعاتها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تراقب مدافع لانس، الذي يقدم مستويات متميزة هذا الموسم رفقة فريقه منذ انضمامه في صفقة انتقال حر قادماً من تشيلسي.
وشارك قلب الدفاع بصفة أساسية في 33 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 2970 دقيقة لعب، وقدم مستويات مميزة للغاية، ما جعله محط أنظار الكثير من المراقبين.
وتساهم هذه الأرقام الصلبة في تواجد لانس في وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف باريس سان جيرمان، الذي خاض مباراة أقل، كما تمكن الفريق من التأهل إلى نهائي كأس فرنسا لأول مرة منذ نحو 28 عامًا.
صراع سعودي إنجليزي على الصفقة المجانية
في ظل اقتراب نهاية عقده الصيفي، يمثل المدافع الفرنسي خياراً اقتصادياً وفنياً مثالياً لتدعيم الصفوف. وكشف جاكوبس تفاصيل الاهتمام به عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "يجذب مالانج سار اهتمام الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد موسم مبهر قدمه مع نادي لانس. ويُصنف اللاعب حالياً كرابع أفضل مدافع في الدوري الفرنسي وفقاً لشبكة داتا سكوت للإحصائيات".
ويعكس هذا التقييم المرتفع حجم التطور الكبير الذي طرأ على مستواه، مما يبرر سعي الأندية للظفر بخدماته المجانية لتعزيز خطوطها الخلفية بخبرات أوروبية.
موقف نادي لانس من رحيل نجمه
ويأتي هذا الاهتمام في مفارقة مثيرة، حيث يزامل المدافع نظيره سعود عبد الحميد، الذي يعيش فترة توهج احترافية بقيادة فريقه لنهائي الكأس بعد غياب استمر لسنوات طويلة.
واستكمل الصحفي الإنجليزي تغريدته كاشفاً موقف النادي الفرنسي ومصير المفاوضات قائلاً: "سيصبح سار لاعباً حراً بنهاية الموسم الجاري، لكن إدارة نادي لانس لم تستبعد فكرة التوصل إلى اتفاق لإبرام عقد جديد معه. ويُعد نادي الهلال واحداً من بين عدة أندية سعودية تسعى لضم سار في صفقة انتقال حر، كما تدرس عدة أندية إنجليزية أخرى التحرك للتعاقد معه".
أمتار الحسم في الدوري ونهائي الكأس التاريخي
على صعيد المسابقة المحلية، يخوض نادي لانس صراعاً شرساً على لقب الدوري الفرنسي، حيث يحتل وصافة الترتيب، وبفارق نقطة يتيمة عن باريس سان جيرمان المتصدر. ويستعد الفريق لخوض خمس مواجهات نارية متبقية لتحديد البطل، أبرزها قمة كسر العظم المباشرة ضد النادي الباريسي في 13 مايو المقبل، إلى جانب صدامات قوية وصعبة أمام كل من بريست، نيس، نانت، وأولمبيك ليون.
أما على صعيد بطولة الكأس، فيطمح سار ورفاقه لتتويج مجهوداتهم بلقب غائب، بعدما نجح الفريق، بفضل مساهمات النجم السعودي سعود عبد الحميد، في بلوغ المباراة النهائية لكأس فرنسا للمرة الأولى منذ 28 عاماً عقب الإطاحة بتولوز برباعية.
وينتظر لانس في المشهد الختامي الفائز من موقعة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين ستراسبورج ونيس.