"ليس ذنبه".. مدرب بلجيكا يدافع عن بالوجون بعد إقصاء الولايات المتحدة!

في غضون ذلك، كسر بالوجون أخيرًا صمته بشأن الموقف المحرج الذي طغى على استعداداته قبل المباراة. وأكد نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم أن مسؤوليته كلاعب تقتصر ببساطة على أداء مهامه داخل الملعب.

وفي تصريح له بعد المباراة، قال: "عندما تحصل على بطاقة حمراء، فإن الإجراء المتبع عادةً هو عدم المشاركة في المباراة التالية. ثم، عندما يتم إلغاء هذا القرار، فمن الطبيعي أن يثير ذلك الجدل. لذا لم يفاجئني الأمر كثيرًا. لكن بصفتي لاعبًا، فإن مهمتي هي فقط النزول إلى الملعب والتركيز على أدائي. وأنا أشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من الفوز اليوم".

وأضاف: "قبلت القرار عندما حصلت على البطاقة الحمراء، ثم قبلت القرار أيضًا عندما أُبلغت بأنه يمكنني اللعب. ليس هناك الكثير مما يمكنني قوله حقًا بشأن هذا الأمر. ومع ذلك، كانت بلجيكا هي الفريق الأفضل اليوم. لقد لعبوا بشكل أفضل منا بكثير".