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"ليس ذنبه".. مدرب بلجيكا يدافع عن بالوجون بعد إقصاء الولايات المتحدة!
الجدل حول البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوجون
سيطرت الأخبار المتعلقة بمشاركة بالوجون على عناوين الصحف بعد أن قامت الفيفا بشكل غير متوقع بتعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي فُرضت عليه عقب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة ضد البوسنة والهرسك.
وأثار هذا القرار احتجاجات شديدة من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والمحللين الدوليين، الذين اعتبروه سابقة خطيرة وغير عادلة في البطولة. ورغم أن بالوجون شارك في التشكيلة الأساسية للمباراة في النهاية، إلا أن وجود المهاجم لم يتمكن من إنقاذ البلد المضيف المشارك من هزيمة ساحقة.
- AFP
جارسيا يدافع عن مهاجم الفريق المنافس
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، كشف جارسيا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه اللاعب، وأشاد بنضج المهاجم الأمريكي في تعامله مع الموقف. وقال: «جاء بالجغون للتحدث معي، وقد أعجبني ذلك. الأمر ليس خطأه، فهو ليس من يتحمل المسؤولية. وقد أخبرته بذلك. وأنا أقدر أنه جاء للتحدث معي».
علاوة على ذلك، نفى المدرب أن تكون الضجة الخارجية المحيطة بمهاجم الفريق المنافس قد شكلت حافزاً لفريقه، مضيفاً: «لم يكن ذلك ضرورياً أو مطلوباً (من حيث التحفيز). ما كان يهمنا حقاً هو خطتنا في المباراة. أردنا أن نبرز؛ ففريق الولايات المتحدة ديناميكي ومليء بالطاقة. لم نكن بحاجة إلى كيفن [دي بروين]، فقد سجلنا الأهداف».
"لم يفاجئني ذلك حقًّا"
في غضون ذلك، كسر بالوجون أخيرًا صمته بشأن الموقف المحرج الذي طغى على استعداداته قبل المباراة. وأكد نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم أن مسؤوليته كلاعب تقتصر ببساطة على أداء مهامه داخل الملعب.
وفي تصريح له بعد المباراة، قال: "عندما تحصل على بطاقة حمراء، فإن الإجراء المتبع عادةً هو عدم المشاركة في المباراة التالية. ثم، عندما يتم إلغاء هذا القرار، فمن الطبيعي أن يثير ذلك الجدل. لذا لم يفاجئني الأمر كثيرًا. لكن بصفتي لاعبًا، فإن مهمتي هي فقط النزول إلى الملعب والتركيز على أدائي. وأنا أشعر بخيبة أمل لأننا لم نتمكن من الفوز اليوم".
وأضاف: "قبلت القرار عندما حصلت على البطاقة الحمراء، ثم قبلت القرار أيضًا عندما أُبلغت بأنه يمكنني اللعب. ليس هناك الكثير مما يمكنني قوله حقًا بشأن هذا الأمر. ومع ذلك، كانت بلجيكا هي الفريق الأفضل اليوم. لقد لعبوا بشكل أفضل منا بكثير".
- (C)Getty Images
إسبانيا تنتظر بلجيكا في ربع النهائي
هذا الفوز الساحق في سياتل يؤكد تأهل بلجيكا إلى ربع النهائي، ليضعها في مواجهة صعبة مع إسبانيا، بطلة أوروبا، في لوس أنجلوس يوم الجمعة 10 يوليو.
ويشكل الأداء الفعال للبطل تشارلز دي كيتيلير، الذي سجل هدفين، وعودة روميلو لوكاكو إلى سجل الأهداف، زخمًا حاسمًا لفريق جارسيا. وعلى «الشياطين الحمر» الآن الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء لتحييد التهديد الهجومي لـ«لا روخا» وضمان مكان في الدور نصف النهائي.
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