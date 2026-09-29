AFP
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"ليست مهمة مستحيلة!".. ماتيو كوفاتشيتش يتحدى إسبانيا: لن نخاف منهم!
احترام لأبطال العالم
تحدث كوفاشيتش إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة الثلاثاء المنتظرة بشدة في إشبيلية، مقدماً إشادة كبيرة بفريق لويس دي لا فوينتي. وأقرّ لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاماً بضخامة المهمة التي تنتظر كرواتيا أمام فريق يعتبره الأفضل على وجه الأرض، خصوصاً بعد أن استهلت إسبانيا مشوارها بالفوز 3-2 على إنجلترا، في حين حققت كرواتيا فوزاً بنتيجة 2-1 على تشيكيا في الجولة الافتتاحية.
وفي معرض حديثه عن السلسلة المرعبة التي يملكها أصحاب الأرض، بقي كوفاشيتش مركزاً على أهداف كرواتيا نفسها بدلاً من الأرقام القياسية. وأوضح لاعب الوسط خلال مؤتمره الصحفي: «نعلم أنهم أبطال العالم وأنهم خاضوا 39 مباراة دون خسارة، لكننا لا نريد التعامل مع ذلك، بل مع أدائنا، وأن نقاتل ونحاول انتزاع سلاحهم الأقوى، وهو الكرة. نريد الفوز».
- Getty Images Sport
الإعجاب بالجيل الإسباني الجديد
أعرب كوفاشيتش عن إعجابه الحقيقي بالجودة الفنية الموجودة في تشكيلة المنتخب الإسباني الحالية. وبينما كان مشاهدًا خلال حقبة الهيمنة الإسبانية السابقة بين عامي 2008 و2012، فإنه يعتقد أن الجيل الحالي من المواهب، بقيادة زميله السابق في مانشستر سيتي رودري ونجوم برشلونة الشباب، لا يقل جاذبية في المشاهدة. والمنتخبان ليسا غريبين عن المواجهات عالية المخاطر، بعدما اشتبكا بشكل شهير في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-23، حيث تفوقت إسبانيا على كرواتيا بركلات الترجيح لتحرز اللقب.
وأشار كوفاشيتش عندما سُئل عن تطور المنتخب: «لقد استمتعت حقًا بمشاهدة إسبانيا في السابق، بوجود العديد من الأسماء. من الصعب المقارنة بينهما، لكن كلاهما جيد للغاية». وسارع إلى تسليط الضوء على لاعبين بعينهم لفتوا انتباهه مؤخرًا، قائلًا: «مع هذا الجيل، مع رودري أو بيدري أو لامين يامال، أستمتع حقًا بمشاهدة إسبانيا».
لا خوف رغم الصعوبة
وعلى الرغم من إعجابه بأسلوب اللعب الإسباني، كان لاعب تشيلسي السابق حاسمًا في أن كرواتيا لن ترتهب من المناسبة أو من العناصر الموجودة في الجهة المقابلة من الملعب. يأتي هذا رغم أفضلية إسبانيا الكاسحة في المواجهات المباشرة بواقع 7-3، بعد فوزها في آخر ثلاث مواجهات رسمية، في حين يعود آخر انتصار لكرواتيا على المنتخب الإسباني إلى مواجهة في دوري الأمم عام 2018.
وقال كوفاشيتش للصحفيين: «اللاعبون الإسبان رائعون، لكننا لا نخشى أحدًا. نحترم كل المنافسين، وقبل كل شيء عندما يكون الأمر يتعلق ببطل العالم. وبعيدًا عن الأفراد، فهم أقوياء جدًا كفريق». وأضاف أن الفريق سيلتزم بالانضباط، مشيرًا إلى: «لن نتصرف بجنون. علينا التركيز على لعبنا وعلى المنافسة».
- AFP
مهمة إنهاء السلسلة
واختتم كوفاشيتش حديثه برسالة تحدٍّ بشأن صعوبة المباراة، مبديًا تفاؤله بالنتيجة، قائلًا: "إن هزيمة إسبانيا ليست مهمة مستحيلة". ويدخل المنتخبان هذه النسخة ساعيين إلى تعويض خيبة الأمل بعد الخروج بركلات الترجيح في النسخة السابقة، حيث أُقصيت كرواتيا في ربع النهائي على يد فرنسا، بينما تجرّعت إسبانيا مرارة الهزيمة بركلات الترجيح أمام البرتغال في النهائي.
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