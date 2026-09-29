هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
FBL-EUR-NATIONS-CRO-PRESSERAFP
ترجمه

"ليست مهمة مستحيلة!".. ماتيو كوفاتشيتش يتحدى إسبانيا: لن نخاف منهم!

ماتيو كوفاتشيتش
كرواتيا
إسبانيا
إسبانيا ضد كرواتيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

أصرّ ماتيو كوفاشيتش على أن إيقاف الهيمنة التاريخية لإسبانيا أمر في متناول كرواتيا، فيما يستعد العملاقان للاصطدام في دوري الأمم الأوروبية. وعلى الرغم من أن أبطال العالم يتباهون بسلسلة مخيفة قوامها 39 مباراة دون هزيمة، فإن لاعب وسط مانشستر سيتي يعتقد أن منتخب بلاده يملك الأدوات التكتيكية لإحداث مفاجأة على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

  • احترام لأبطال العالم

    تحدث كوفاشيتش إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة الثلاثاء المنتظرة بشدة في إشبيلية، مقدماً إشادة كبيرة بفريق لويس دي لا فوينتي. وأقرّ لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاماً بضخامة المهمة التي تنتظر كرواتيا أمام فريق يعتبره الأفضل على وجه الأرض، خصوصاً بعد أن استهلت إسبانيا مشوارها بالفوز 3-2 على إنجلترا، في حين حققت كرواتيا فوزاً بنتيجة 2-1 على تشيكيا في الجولة الافتتاحية.

    وفي معرض حديثه عن السلسلة المرعبة التي يملكها أصحاب الأرض، بقي كوفاشيتش مركزاً على أهداف كرواتيا نفسها بدلاً من الأرقام القياسية. وأوضح لاعب الوسط خلال مؤتمره الصحفي: «نعلم أنهم أبطال العالم وأنهم خاضوا 39 مباراة دون خسارة، لكننا لا نريد التعامل مع ذلك، بل مع أدائنا، وأن نقاتل ونحاول انتزاع سلاحهم الأقوى، وهو الكرة. نريد الفوز».

    • إعلان
  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    الإعجاب بالجيل الإسباني الجديد

    أعرب كوفاشيتش عن إعجابه الحقيقي بالجودة الفنية الموجودة في تشكيلة المنتخب الإسباني الحالية. وبينما كان مشاهدًا خلال حقبة الهيمنة الإسبانية السابقة بين عامي 2008 و2012، فإنه يعتقد أن الجيل الحالي من المواهب، بقيادة زميله السابق في مانشستر سيتي رودري ونجوم برشلونة الشباب، لا يقل جاذبية في المشاهدة. والمنتخبان ليسا غريبين عن المواجهات عالية المخاطر، بعدما اشتبكا بشكل شهير في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-23، حيث تفوقت إسبانيا على كرواتيا بركلات الترجيح لتحرز اللقب.

    وأشار كوفاشيتش عندما سُئل عن تطور المنتخب: «لقد استمتعت حقًا بمشاهدة إسبانيا في السابق، بوجود العديد من الأسماء. من الصعب المقارنة بينهما، لكن كلاهما جيد للغاية». وسارع إلى تسليط الضوء على لاعبين بعينهم لفتوا انتباهه مؤخرًا، قائلًا: «مع هذا الجيل، مع رودري أو بيدري أو لامين يامال، أستمتع حقًا بمشاهدة إسبانيا».

  • لا خوف رغم الصعوبة

    وعلى الرغم من إعجابه بأسلوب اللعب الإسباني، كان لاعب تشيلسي السابق حاسمًا في أن كرواتيا لن ترتهب من المناسبة أو من العناصر الموجودة في الجهة المقابلة من الملعب. يأتي هذا رغم أفضلية إسبانيا الكاسحة في المواجهات المباشرة بواقع 7-3، بعد فوزها في آخر ثلاث مواجهات رسمية، في حين يعود آخر انتصار لكرواتيا على المنتخب الإسباني إلى مواجهة في دوري الأمم عام 2018.

    وقال كوفاشيتش للصحفيين: «اللاعبون الإسبان رائعون، لكننا لا نخشى أحدًا. نحترم كل المنافسين، وقبل كل شيء عندما يكون الأمر يتعلق ببطل العالم. وبعيدًا عن الأفراد، فهم أقوياء جدًا كفريق». وأضاف أن الفريق سيلتزم بالانضباط، مشيرًا إلى: «لن نتصرف بجنون. علينا التركيز على لعبنا وعلى المنافسة».

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-TRAININGAFP

    مهمة إنهاء السلسلة

    واختتم كوفاشيتش حديثه برسالة تحدٍّ بشأن صعوبة المباراة، مبديًا تفاؤله بالنتيجة، قائلًا: "إن هزيمة إسبانيا ليست مهمة مستحيلة". ويدخل المنتخبان هذه النسخة ساعيين إلى تعويض خيبة الأمل بعد الخروج بركلات الترجيح في النسخة السابقة، حيث أُقصيت كرواتيا في ربع النهائي على يد فرنسا، بينما تجرّعت إسبانيا مرارة الهزيمة بركلات الترجيح أمام البرتغال في النهائي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا