AFP
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ليست مشكلتي.. روبرتو مانشيني يتجاهل أزمة مانشستر سيتي!
ماتشيني ينفي تدخله
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة الاثنين ضمن دوري الأمم أمام تركيا، تطرّق مانشيني إلى التقارير التي أفادت بأن مانشستر سيتي أُدين بارتكاب 114 مخالفة مالية.
ورفض المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا بشكل قاطع الادعاءات بأنه كان طرفاً في اتفاق تعويض سري. وتشمل المخالفات مزاعم بوجود عقد ثانٍ مع نادي الجزيرة الإماراتي، الذي دفع له بحسب التقارير أتعاب استشارات بلغت 2.03 مليون يورو مقابل أربعة أيام عمل فقط في السنة. غير أن مانشيني سارع إلى نفي هذه الاتهامات نفياً تاماً.
- AFP
مدرب سابق يدافع عن النادي
تغطي الاتهامات الـ115 التي وُجّهت في البداية مخالفات مالية تمتد على مدى تسع سنوات، وهي فترة تشمل السنوات الأربع التي قضاها مانشيني مدربًا للفريق. وكانت تحقيقات دير شبيجل قد زعمت في وقت سابق أن مانشيني كان يتقاضى راتبًا اعتياديًا بقيمة 1.75 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ آخر قدره 2.03 مليون يورو من خلال الاتفاقية الثانوية.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات الخطيرة، دافع مانشيني عن ناديه السابق ونأى بنفسه عن أي مخالفة، قائلًا: «لا أعتقد أن مانشستر سيتي أُدين، بل على العكس تمامًا. إنها ليست مشكلة تعنيني، وليست بالأمر الجديد. مانشستر سيتي غير مذنب، وفيما يخص العقد المزدوج فهذه ليست مشكلتي، بل مشكلتهم إن كان هناك من مشكلة أساسًا.»
أصدر رئيس النادي بياناً حازماً
وفي الوقت الذي يسعى فيه مانشيني إلى النأي بنفسه، يواصل مانشستر سيتي التصدي للاتهامات الأوسع نطاقًا. وبعد ظهر اليوم، أصدر رئيس النادي خلدون المبارك بيانًا قويًا على الموقع الرسمي للفريق، متمسكًا بموقفهم القائم على البراءة المطلقة وسط التدقيق القانوني المستمر.
وتناول المبارك الوضع بشكل مباشر قائلًا: «في حين سارع بعض الناس إلى استخلاص استنتاجاتهم الخاصة، ومع كل هذا الصخب الذي يحيط بنا، لم يتغير شيء. لقد واجهنا التحديات معًا من قبل وانتصرنا. لا يزال هناك الكثيرون ممن يريدون تقويض زخم نادينا. ولن نمنحهم تلك الفرصة».
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من المتوقع أن يقدم مانشستر سيتي استئنافًا رسميًا على أي استنتاجات مقبلة في انتظار العقوبات المحتملة، والتي قد تتراوح بين غرامات مالية باهظة وخصم شديد للنقاط. وقد أكد النادي مجددًا ثقته في العملية المستقلة. وفي الوقت نفسه، يتحول تركيز مانشيني المباشر بالكامل نحو المباراة الدولية الحاسمة يوم الإثنين.
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