وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة الاثنين ضمن دوري الأمم أمام تركيا، تطرّق مانشيني إلى التقارير التي أفادت بأن مانشستر سيتي أُدين بارتكاب 114 مخالفة مالية.

ورفض المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا بشكل قاطع الادعاءات بأنه كان طرفاً في اتفاق تعويض سري. وتشمل المخالفات مزاعم بوجود عقد ثانٍ مع نادي الجزيرة الإماراتي، الذي دفع له بحسب التقارير أتعاب استشارات بلغت 2.03 مليون يورو مقابل أربعة أيام عمل فقط في السنة. غير أن مانشيني سارع إلى نفي هذه الاتهامات نفياً تاماً.