ليست مجرد صدارة: فرنسا تُفضل إرهاق الملاعب على تعب السفر.. ولهذا لعبوا بكل النجوم أمام النرويج!

تمثل بطولة كأس العالم 2026 بنظامها الجديد الذي يضم 48 منتخبًا نقطة تحول كبيرة في طريقة إعداد وتحضير كل منتخب لمبارياته.

وهو ما ظهر بوضوح في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة التاسعة بين فرنسا والنرويج، حيث دخل المنتخبان اللقاء وفي رصيد كل منهما ست نقاط كاملة، مما جعلهما ضامنين للتأهل مسبقًا إلى دور الـ 32 الجديد.

لكن هذه المباراة تحولت في الحقيقة إلى مواجهة معقدة لاختبار الأفكار التدريبية وحسابات التأهل، فصدارة المجموعة كانت تعني مواجهة السويد ثم اللعب ضد الماكينات الألمانية، بينما الوصافة تضع الفريق أمام اختبار بدني قوي ضد كوت ديفوار يليه لقاء صعب ضد البرازيل أو اليابان.



