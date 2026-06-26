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France World Cup GFXGetty/GOAL
علي رفعت

ليست مجرد صدارة: فرنسا تُفضل إرهاق الملاعب على تعب السفر.. ولهذا لعبوا بكل النجوم أمام النرويج!

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النرويج ضد فرنسا
النرويج
فرنسا
كأس العالم

لماذا أصرت فرنسا على الصدارة أمام النرويج؟!

تمثل بطولة كأس العالم 2026 بنظامها الجديد الذي يضم 48 منتخبًا نقطة تحول كبيرة في طريقة إعداد وتحضير كل منتخب لمبارياته.

وهو ما ظهر بوضوح في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة التاسعة بين فرنسا والنرويج، حيث دخل المنتخبان اللقاء وفي رصيد كل منهما ست نقاط كاملة، مما جعلهما ضامنين للتأهل مسبقًا إلى دور الـ 32 الجديد.

لكن هذه المباراة تحولت في الحقيقة إلى مواجهة معقدة لاختبار الأفكار التدريبية وحسابات التأهل، فصدارة المجموعة كانت تعني مواجهة السويد ثم اللعب ضد الماكينات الألمانية، بينما الوصافة تضع الفريق أمام اختبار بدني قوي ضد كوت ديفوار يليه لقاء صعب ضد البرازيل أو اليابان.


  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الحسابات الجغرافية.. مسار الـ 13 ألف كيلومتر المرعب

    اتخذت البعثة الفرنسية من فندق "فور سيزونز" بمدينة بوسطن مقرًا أساسيًا لها، وبناءً على المسافات، أدرك الفرنسيون أن احتلال المركز الأول يضمن لهم مسارًا إقصائيًا مريحًا يبقيهم في الساحل الشرقي للولايات المتحدة بين نيويورك، وفيلادلفيا، وبوسطن بإجمالي مسافة طيران تبلغ 6,887 كيلومترًا فقط حتى المباراة النهائية. 

    وفي المقابل، لو تساهلت فرنسا واحتلت المركز الثاني، لكان لزامًا عليها الدخول في دوامة سفر مكوكية تبدأ بدالاس، مرورًا بنيويورك وميامي، وصولاً إلى أتلانتا، وبين كل هذا وذاك عودة ممكنة لمقر الإقامة في بوسطن لتتجاوز مسافة الطيران حاجز الـ 13,000 كيلومتر، أي فارق يتجاوز العشر ساعات طيران.

     هذا الفارق الجغرافي والزمني الشاسع جعل من الفوز بالصدارة ضرورة حتمية لتجنب مسار بدني مدمر.


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    دهاء نرويجي.. 27 كيلومترًا لا تصنع الفارق!

    على النقيض من التخوف الفرنسي، تقيم النرويج في منتجعًا في مدينة "جرينزبورو" بولاية كارولاينا الشمالية لتكون نقطة ارتكازها. 

    أدرك الجهاز الفني النرويجي حقيقة علمية مذهلة بعد تحليل البيانات، فإجمالي مسافات السفر للنرويج لو تصدرت المجموعة سيبلغ 8,606 كيلومترًا، بينما في حال الوصافة سيبلغ 8,633 كيلومترًا. 

    هذا يعني أن الفارق الإجمالي في مسافة الطيران طوال فترة الأدوار الإقصائية يبلغ 27.59 كيلومترًا فقط.

    بناءً على هذا الاستنتاج الرقمي، تيقن النرويجيون أن خوض معركة طاحنة لاستنزاف نجومهم من أجل تصدر المجموعة لن يمنحهم أي ميزة لوجستية أو تقليصًا حقيقيًا في ساعات السفر.


  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    بيت القصيد.. الكل ينتصر

     يتجاوز التحليل مجرد حساب المسافات ليصل إلى الحالة الصحية لكل لاعب، فالسفر المتكرر عبر مناطق زمنية مختلفة يؤدي إلى اضطرابات حادة في الساعة البيولوجية للاعبين، مما يؤثر سلبًا على جودة النوم، ومعدلات التعافي، ويزيد من خطر الإصابات العضلية.

    نجاح فرنسا في حسم الصدارة أبقاها ضمن نطاق الساحل الشرقي، ليحافظ على استقرار الساعة البيولوجية للاعبيها ويتيح لهم فترات استشفاء أطول. 

    في الوقت ذاته، كان قرار النرويج بإراحة نجومها تطبيقًا عمليًا لمبادئ الإدارة البدنية، حيث ضحى الفريق بنتيجة مباراة لضمان الاستشفاء التام استعدادًا لمعركة دور الـ 32 القاسية.