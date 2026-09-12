ليست الأهداف فقط: عفوًا زيدان.. بيلينجهام تفوق هنا وهناك وماذا سيفعل ريال مدريد من دونه؟!

الأرقام التي سطرها النجم الإنجليزي في ليلة البرنابيو لم تكن مجرد إحصاءات عادية بل وثيقة دامغة على أدواره المركبة في كل شبر من المستطيل الأخضر.
أحرز بيلينجهام هدف فريقه الثالث ببراعة لافتة وصنع فرصتين سانحتين للتسجيل مع دقة تمرير بلغت 100% داخل نصف ملعب فريقه لضمان الخروج الآمن بالكرة تحت الضغط، بالإضافة إلى ممارسة هوايته في كسر الخطوط عبر حمل الكرة لمسافة تجاوزت 215 مترًا والنجاح في أربع مراوغات من أصل خمس محاولات.
ولم تتوقف هذه الفاعلية عند الثلث الهجومي بل امتدت لتشمل واجبات قتالية مذهلة تجسدت في خوضه 15 صراعًا أرضيًا وافتكاكه الكرة بنجاح كامل في كل التدخلات المباشرة، مع استعادة الاستحواذ في ست مناسبات حاسمة وتدخل انزلاقي رائع أنقذ كرة خطيرة في وقت حرج من عمر اللقاء.