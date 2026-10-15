رسائل الفوز ضد ليخ بوزنان: على باير ليفركوزن تنفيذ "خطة إبراهيم مازا".. ولسنا في "سباق ماراثون" يا موسى ديابي

"الفوز يجلب الفوز"؛ بهذا الشعار يسير نادي باير ليفركوزن الألماني، في الأسابيع الماضية من الموسم الرياضي الحالي.

نعم.. بعد الخسارة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الألماني 2026-2027؛ ها هو ليفركوزن في خط تصاعدي بالفعل، سواء محليًا أو قاريًا.

آخر حلقة من سلسلة انتصارات هذا الفريق الألماني؛ كانت ضد نادي ليخ بوزنان البولندي، مساء اليوم الخميس.

فوز ليفركوزن على مضيفه ليخ بوزنان، جاء بأربعة أهداف دون رد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وجاءت رباعية ليفركوزن في الشباك البولندية؛ بواسطة كل من "التشيكي باتريك شيك (ثنائية)، الأمريكي ماليك تيليمان والجزائري إبراهيم مازا"، في الدقائق 29 و32 و41 و89 على التوالي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز باير ليفركوزن على ليخ بوزنان..