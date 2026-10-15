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Ibrahim Maza Moussa Diaby Bayer Leverkusen (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

رسائل الفوز ضد ليخ بوزنان: على باير ليفركوزن تنفيذ "خطة إبراهيم مازا".. ولسنا في "سباق ماراثون" يا موسى ديابي

فقرات ومقالات
باير ليفركوزن
موسى ديابي
إبراهيم مازة
ليخ بوزنان ضد باير ليفركوزن
ليخ بوزنان
الدوري الأوروبي

فوز أوروبي جديد للفريق الألماني..

"الفوز يجلب الفوز"؛ بهذا الشعار يسير نادي باير ليفركوزن الألماني، في الأسابيع الماضية من الموسم الرياضي الحالي.

نعم.. بعد الخسارة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الألماني 2026-2027؛ ها هو ليفركوزن في خط تصاعدي بالفعل، سواء محليًا أو قاريًا.

آخر حلقة من سلسلة انتصارات هذا الفريق الألماني؛ كانت ضد نادي ليخ بوزنان البولندي، مساء اليوم الخميس.

فوز ليفركوزن على مضيفه ليخ بوزنان، جاء بأربعة أهداف دون رد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وجاءت رباعية ليفركوزن في الشباك البولندية؛ بواسطة كل من "التشيكي باتريك شيك (ثنائية)، الأمريكي ماليك تيليمان والجزائري إبراهيم مازا"، في الدقائق 29 و32 و41 و89 على التوالي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز باير ليفركوزن على ليخ بوزنان..

  • KKS Lech Poznan v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    باير ليفركوزن.. عندما حقق ما أراده ضد ليخ بوزنان

    في البداية.. يجب الحديث عن "ملاحظة" مهمة للغاية؛ وذلك في فوز نادي باير ليفركوزن الألماني ضد فريق ليخ بوزنان البولندي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    هذه "الملاحظة" التي نقصدها عزيزي القارئ؛ يُمكن تلخيصها في بعض النقاط السريعة، وهي:

    * أولًا: الضغط العالي في بداية المباراة.

    * ثانيًا: تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول.

    * ثالثًا: الاسترخاء واللعب بأقل مجهود في الشوط الثاني.

    أي أن ليفركوزن أراد حسم النتيجة في الشوط الأول، من أجل عدم بذل أي مجهود في النصف الثاني من المباراة؛ وذلك في ظل ضغط الروزنامة، ومنافسة الفريق على مراكز المقدمة في الدوري الألماني.

    وتحقق للنادي الألماني ما أراد بالفعل؛ وسط أداء متواضع للغاية من ليخ بوزنان، الذي لعب له الأسطورة البولندية روبرت ليفاندوفسكي في بداياته الكروية.

  • imago-sport-1084567064.jpgNewspix

    إبراهيم مازا.. بصمة رائعة ضد ليخ بوزنان بأقل مجهود

    الآن.. لنتحدث عما قدّمه النجم الجزائري إبراهيم مازا، صانع ألعاب نادي باير ليفركوزن الألماني؛ وذلك خلال مواجهة الفريق البولندي ليخ بوزنان، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    مازا ساهم في فوز ليفركوزن على ليخ بوزنان، رغم عدم تقديمه المستوى المبهر الكبير؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: منح ليفركوزن "ركلة جزاء"، بعد تسديدة قوية اصطدمت بيد مدافع الخصم؛ ليسجل منها الفريق الألماني الهدف الأول.

    * ثانيًا: تسجيله الهدف الرابع لمصلحة ليفركوزن؛ من خلال التقدم الرائع من الخلف إلى داخل منطقة الـ18.

    أي أنه بأقل مجهود ممكن؛ مهد مازا البالغ من العمر 20 سنة، الانتصار لليفركوزن بـ"ركلة جزاء"، قبل أن يترك بصمته التهديفية.

  • FBL-EUR-C3-POZNAN-LEVERKUSENAFP

    باير ليفركوزن.. عليك تنفيذ "خطة إبراهيم مازا" سريعًا

    واستكمالًا لحديثنا عن النجم الجزائري إبراهيم مازا؛ يجب الإشارة إلى أن بصماته مع باير ليفركوزن الألماني، تأتي في وقت يسعى فيه النادي لتجديد عقده أساسًا.

    نعم عزيزي القارئ؛ شبكة "سكاي سبورتس" تحدثت في الأيام القليلة الماضية، عن رغبة إدارة ليفركوزن في تجديد عقد مازا.

    التجديد يشمل مد العلاقة التعاقدية لما بعد 2030، بالإضافة إلى زيادة الراتب؛ لحماية اللاعب من إغراءات الأندية الأوروبية الكبيرة، بالإضافة إلى التعامل معه كأساس لمشروع الفريق الألماني المستقبلي.

    ويبدو أنه سيكون على ليفركوزن الإسراع بالفعل، في تنفيذ ما يمكن تسميتها بـ"خطة مازا"؛ قبل أن تتدخل أندية أوروبية كبيرة بإغراءاتها المعهودة، حتى ولو كان عقده لا يزال ممتدًا لأكثر من 3 سنوات أخرى.

    * أرقام إبراهيم مازا مع باير ليفركوزن:

    - مباريات: 51.

    - دقائق: 3.538.

    - مساهمات تهديفية: 16.

    - أهداف: 7.

    - تمريرات حاسمة: 9.

    وانضم مازا إلى ليفركوزن في صيف 2025، قادمًا من نادي هيرتا برلين الألماني؛ وذلك في صفقة قُدرت قيمتها بـ12 مليون يورو، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2030.

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  • Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    موسى ديابي.. لسنا في "سباق ماراثون" يا الفرنسي!

    أخيرًا.. لنختم تقريرنا بالحديث عن النجم الفرنسي موسى ديابي، العائد إلى نادي باير ليفركوزن الألماني في صيف 2026، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد.

    ديابي شارك في الدقيقة 62، في مباراة ليفركوزن ضد نادي ليخ بوزنان البولندي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    وبعد دخوله "بديلًا"، لم يقدم ديابي الشيء الكثير؛ حيث يمكن تلخيص ظهوره ضد ليخ بوزنان، على النحو التالي:

    * أولًا: الحصول على إنذار في الدقيقة 80.

    * ثانيًا: استلام الكرة في الجناح الأيمن والركض بها إلى الأمام.

    * ثالثًا: محاولة الدخول إلى عمق منطقة الـ18 في بعض اللقطات.

    أي أن ديابي ظن نفسه في "ماراثون"، أكثر من مباراة في عالم المستطيل الأخضر؛ بحيث كان يركض بالكرة محاولًا تخطي الخصم بسرعاته، بدلًا من بناء اللعب والربط مع زملائه بشكلٍ أفضل.

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