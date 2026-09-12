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US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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ليتشي ضد مونزا، أين تُشاهد المباراة والبث المباشر: القناة، التوقيت، التشكيلتان

ليتشي ضد مونزا
الدوري الإيطالي
ليتشي
مونزا

صراع الابتعاد عن القاع

يحاول ليتشي بقيادة أوزيبيو دي فرانشيسكو استعادة توازنه بعد هزيمتين متتاليتين دون تسجيل أمام روما وكالياري. وبالنسبة لفريق منطقة بوليا، وبعد المواجهة مع فريق سردينيا وأخرى في الجولة الأولى أمام فينيتسيا، فإن اللقاء مع مونزا بقيادة إيفان يوريتش يُعد مواجهة مباشرة أخرى.

ويستعيد مدرب فريق بريانتسا، العالق عند نقطة واحدة في الترتيب بعد التعادل مع بارما، في الهجوم فاريلا صاحب الهدفين في هذه البطولة حتى الآن. ومن المحتمل تثبيت روبنسون في منطقة صناعة اللعب بعد الهدف الذي سجله في كأس إيطاليا، ليكون إلى جانب كولباني. وفي حراسة المرمى قد يخوض تورنكفيست أولى مبارياته.

أما في ليتشي، فما زال ستوليتش يحظى بمكان في المقدمة مدعوماً على جانبيه من بييروتي ومونتيرو. وفي خط الوسط يخوض إيليتش أولى مبارياته أساسياً منذ الدقيقة الأولى.


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  • ليتشي ضد مونزا: القناة الناقلة والبث المباشر

    المباراة: ليتشي-مونزا

    التاريخ: الأحد 13 سبتمبر 2026

    التوقيت: 15.00

    القناة الناقلة: stc

    البث المباشر: stc

    • إعلان

  • التشكيلات المتوقعة ليتشي-مونزا

    ليتشي (4-3-3): فالكوني؛ فيجا، سيبرت، تياجو جابرييل، جالو؛ إيليتش، نجوم، كوليبالي؛ بييروتي، ستوليتش، مونتيرو.

    مونزا (3-4-2-1): تورنكفيست؛ كواديو، لوكيزي، كاربوني؛ بيرينديلي، فولورونشو، أكينسانميرو، مانجاس؛ روبنسون، كولباني؛ فاريلا.

  • أين تشاهد مباراة ليتشي ومونزا

    مباراة الدوري الإيطالي بين ليتشي ومونزا سيتم بثها مباشرة على شاشة التلفزيون عبر stc من خلال التطبيق على أجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة، أو باستخدام أجهزة ألعاب الفيديو (بلايستيشن، إكس بوكس)، أو TIMVISION Box، أو أجهزة مثل Google Chromecast و Amazon Fire Stick TV.

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  • أين تشاهد ليتشي ضد مونزا عبر البث المباشر

    ليتشي-مونزا ستكون متاحة أيضًا عبر البث المباشر على أجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية بفضل stc، وذلك بتحميل التطبيق أو الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.

الدوري الإيطالي
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ليتشي
ليتشي
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مونزا
مونزا