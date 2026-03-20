كانت مسألة وقت فقط. الآن، ماتيا ليبيرالي يبرز على الساحة. لاعب خط الوسط المهاجم من مواليد 2007، نشأ في أكاديمية ميلان التي باعته في الصيف إلى كاتانزارو بشكل نهائي (بدون تكلفة مع احتفاظ الروسونيري بـ 50٪ من قيمة إعادة بيعه في المستقبل)؛ بعد بضعة أشهر بعيدًا عن الأضواء، يمنحه أكويلاني الآن فرصة اللعب بشكل أكثر انتظامًا، ويكافئه الشاب بأداء عالي الجودة. خلال مقابلة مع Goal، تحدث ليبيرالي عن انطباعاته عن دوري الدرجة الثانية: "الأمور تسير بشكل جيد جدًا بالنسبة لي. شعرت بانطباعات جيدة على الفور، وكالجميع في البداية كان عليّ التكيف، لأن الانتقال من فريق الشباب إلى الفريق الأول يمثل قفزة كبيرة. لكن المدرب أكويلاني والمدير بوليتو وجميع أعضاء الفريق منحوني الوقت الكافي للتأقلم، والآن أعتقد وأتمنى أن أستمر على هذا المنوال".
Getty Images Sport
ترجمه
ليبرالي: "في ميلان كنت أشعر وكأنني في ملعب، وسأظل ممتنًا لفونسيكا إلى الأبد. كاتانزارو؟ في البداية كان عليّ أن أتكيف"
كاماردا وفونسيكا وغيرهما
وخلال المقابلة، تحدث ليبيرالي أيضًا عن علاقته بكاماردا، وجولة الفريق الأول، وعلاقته بفونسيكا: "أتواصل مع كاماردا كثيرًا، فقد عشنا معًا تجارب لا تُصدق. عندما ذهبت مع الفريق الأول، لم أصدق ذلك، فالتواجد في ميلانيلو بدا لي وكأنه حلم: كنت أشعر وكأنني طفل في ملعب. لن أتوقف أبدًا عن شكر فونسيكا، فقد منحني الحرية والراحة، وهما أمران لا يمكن الاستهانة بهما. أحد اللاعبين الذين ساعدوني كثيرًا هو فلورينزي، فقد أخذني تحت جناحه".
اقرأ المقابلة الكاملة على GOAL.COM
إعلان