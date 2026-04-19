Francesco Schirru و علي رفعت

"لماذا استبدلتني؟".. كشف تفاصيل محادثة لياو وأليجري رغم تغطية فمه!

الدوري الإيطالي
فيرونا ضد ميلان
فيرونا
ميلان

بدا مهاجم الروسونيري في حيرة من أمره بعد استبداله في الشوط الثاني، حيث حل جيمينيز محله. ويشرح أليجري قائلاً: "لقد قدم مباراة جيدة، لكنني كنت بحاجة إلى خصائص مختلفة".

بدا على لياو بعض التردد عند استبداله في الشوط الثاني من مباراة فيرونا وميلان، وفي المباراة التي فاز بها الفريق بفضل هدف رابيو، ترك اللاعب البرتغالي مكانه لخيمينيز في الدقيقة 63، حيث كاد الأخير أن يُستبدل بدوره من قبل أليجري بسبب تأثيره المخيب للآمال على مجريات المباراة.

عندما قرر أليجري استبدال لياو، بدا المهاجم الروسونيري في حيرة من أمره، لدرجة أنه سأل ألدو دولتشيتي، مساعد المدرب، "لماذا تستبدلني؟" كما نقلت قناة DAZN.

عندها، قام دولتشيتي بإشارة تشير إلى العمق، وهي السمة التي لم يتمكن لياو من إظهارها في الشوط الثاني من المباراة، مما أدى إلى استبداله قبل الموعد المتوقع.



NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


  كلمات أليجري

    لم يثر أليجري أي جدل، بل أشاد بأداء لياو، موضحاً سبب التبديل:

    "لقد قدم مباراة رائعة وصنع تمريرة حاسمة للهدف. ثم في تلك اللحظة كنت بحاجة إلى مهاجم بخصائص مختلفة، فدخل خيمينيز. يجب أن يشعر الجميع بأهميتهم، حتى أولئك الذين يجلسون على مقاعد البدلاء، لأن هناك 5 مباريات متبقية ويجب أن يكون الجميع في حالة تسمح لهم بالدخول في أفضل الظروف".


    الدوري الإيطالي على stc tvشاهد الآن


    • إعلان
