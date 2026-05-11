صافرات استهجان وإيقاف.. هل دق السقوط أمام أتالانتا المسمار الأخير في نعش لياو مع ميلان؟

يبدو أن رافائيل لياو في طريقه إلى نهاية الرحلة مع ميلان، ففي مواجهة أتالانتا المريرة، والتي ربما تمثل النقطة الأدنى في موسم الروسونيري، كان صاحب القميص رقم 10 من بين أكثر اللاعبين تعرضاً للانتقادات، وسط ليلة شهدت احتجاجات قوية ومستمرة.

كان نجم ليل السابق من بين الأسوأ في الهزيمة القاسية أمام أتالانتا، حيث أهدر فرصة سهلة وجسّد بامتياز حالة التخبط الحالية لفريق ميلان الفاقد للمحتوى والمفتقر للروح القتالية اللازمة لتحقيق هدف التأهل لدوري أبطال أوروبا. وبكل المقاييس، بدا أن ليلة الأحد تمثل اللحظة الأسوأ للياو مع ميلان، مما يفتح الباب أمام تساؤلات منطقية حول مستقبل "رافا" مع الروسونيري.

يحتل ميلان المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 67 نقطة، متساوياً مع روما صاحب المركز الخامس. ورغم تواجده في المربع الذهبي، يواجه الروسونيري خطر فقدان بطاقته بسبب تراجع نتائجه مؤخراً وتلقيه ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، مما يجعل الصراع مشتعلاً مع ذئاب العاصمة في الجولتين المتبقيتين لحسم التأهل.





