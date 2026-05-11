صافرات استهجان وإيقاف.. هل دق السقوط أمام أتالانتا المسمار الأخير في نعش لياو مع ميلان؟

صدام مع الجماهير.. وأداء كارثي

يبدو أن رافائيل لياو في طريقه إلى نهاية الرحلة مع ميلان، ففي مواجهة أتالانتا المريرة، والتي ربما تمثل النقطة الأدنى في موسم الروسونيري، كان صاحب القميص رقم 10 من بين أكثر اللاعبين تعرضاً للانتقادات، وسط ليلة شهدت احتجاجات قوية ومستمرة.

كان نجم ليل السابق من بين الأسوأ في الهزيمة القاسية أمام أتالانتا، حيث أهدر فرصة سهلة وجسّد بامتياز حالة التخبط الحالية لفريق ميلان الفاقد للمحتوى والمفتقر للروح القتالية اللازمة لتحقيق هدف التأهل لدوري أبطال أوروبا. وبكل المقاييس، بدا أن ليلة الأحد تمثل اللحظة الأسوأ للياو مع ميلان، مما يفتح الباب أمام تساؤلات منطقية حول مستقبل "رافا" مع الروسونيري.

يحتل ميلان المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 67 نقطة، متساوياً مع روما صاحب المركز الخامس. ورغم تواجده في المربع الذهبي، يواجه الروسونيري خطر فقدان بطاقته بسبب تراجع نتائجه مؤخراً وتلقيه ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، مما يجعل الصراع مشتعلاً مع ذئاب العاصمة في الجولتين المتبقيتين لحسم التأهل.


    صافرات استهجان

    دوت صافرات الاستهجان واستهدف جماهير ميلان لياو بشكل خاص. وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها ملعب سان سيرو استياءه من أداء اللاعب البرتغالي، لكن ربما لم يصل السخط يوماً إلى هذا الحد الذي بلغته مباراة أتالانتا، لدرجة توحي بالوصول إلى نقطة اللاعودة، وبداية النهاية.

    الإيقاف

    في ظل هذا المشهد من الأداء الباهت، يجب أن نضيف البطاقة الصفراء التي تلقاها لياو. إنذار كان من الممكن في الواقع أن يتحول إلى بطاقة حمراء، وسيكلف البرتغالي الغياب عن رحلة الفريق إلى جنوى. غياب سيزيد من أزمة المدرب أليجري، الذي قيل يوم السبت الماضي إنه مستعد للاستغناء عنه في مباراة أتالانتا: قبل أن تؤدي إصابة بوليسيتش إلى خلط الأوراق. أما في ملعب ماراسي، سيضطر المدرب القادم من ليفورنو للتخلي عنه بنسبة 100%، وليس بمحض إرادته.

    كلمات أليجري

    بالطبع، تم توجيه الأسئلة إلى أليجري بخصوص لياو. ورغم كل شيء، جاءت كلماته دفاعية، وإن بدت وكأنها مجرد تصريحات مكررة بلا قناعة: "إنه لاعب مهم حتى وإن كان يمر بفترة كهذه، لقد حصل على بعض المواقف المواتية رغم ذلك".

    كلمات تبدو وكأنها مشهد من فيلم مكرر، وتخفي في طياتها ما يود أليجري قوله حقاً عن اللاعب، الذي بات بعيداً كل البعد عن المستويات التي كانت تشعل حماس سان سيرو في الماضي، وليس إشعاله بالغضب.

    هل يقترب الوداع؟

    من السهل اليوم التكهن بأن الأسبوعين المقبلين سيكونان في غاية السخونة بالنسبة للياو. ففي نهايتهما قد تُتخذ قرارات حاسمة: الشعور السائد، كما كان الحال مع ثيو هيرنانديز في العام الماضي، هو أننا وصلنا إلى نهاية رحلة منحتنا لحظات ساحرة، ولكن يجب أن تنتهي الآن لمصلحة الجميع. ولعل المشكلة تكمن في انخفاض القيمة السوقية للياو، الذي كان يُقدر سعره في السابق بين 120 و150 مليون يورو، بينما قد يُقدر اليوم بثلث هذا المبلغ. ربما تساهم كأس العالم في تحسين هذا الوضع، لكن الانطباع السائد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو أن الطرق ستفترق لا محالة.


