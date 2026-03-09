في انتظار هدية السعودية: صراع إنجليزي وإيطالي على تروسار .. وآرسنال يراقب البديل!

وأفاد الإعلامي الرياضي أكرم كونور، المختصّ في سوق الانتقالات، بأن فتح الباب نحو رحيل تروسار، قد فتح شهية العديد من الأندية التي تملك رغبة في التعاقد معه.

وأوضح كونور أن نيوكاسل يونايتد يطمح إلى ضم تروسار، من أجل إضافة خيار هجومي جديد، كما أن ذكاءه التكتيكي يجعله محل رغبة من أستون فيلا، الذي يراه قادرًا على الاندماج سريعًا في نظام أوناي إيمري "المرن".

هناك أيضًا من يراقب تروسار، ويرى أن ذكاءه التكتيكي يتناسب مع طبيعة كرة القدم الإيطالية، حيث يطمح إنتر في ضم البلجيكي كخيار تهديفي عالي المستوى، فضلًا عن رؤية كشافي نابولي، حامل لقب الكالتشيو، بأنه بارع فنيًا، خاصة في المساحات الضيقة.

وبين هؤلاء، جاء اسم نادي الاتحاد، كمرشح للصراع على توقيع تروسار، بميزانية متوقع أن تتراوح بين 25-30 مليون يورو.