Goal.com
مباشر
Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

في انتظار هدية السعودية: صراع إنجليزي وإيطالي على تروسار .. وآرسنال يراقب البديل!

صراع شرس على نجم آرسنال..

في ظل انتهاء عقده في صيف 2027، لا يبدو أن نادي آرسنال، يملك نية التجديد لعقد جناحه البلجيكي لياندرو تروسار، حيث بات الحديث داخل أروقة الجانرز، هو كيفية الاستفادة من بيعه ماديًا، قبل أن يدخل الفترة الحرة.

الجناح البلجيكي الذي انتقل إلى قلعة الجانرز في يناير 2023، لا يزال المدير الفني ميكيل أرتيتا، يعتمد عليه بشكل أكبر كـ"بديل"، في ظل الأدوار التي يقدمها صاحب الـ31 عامًا، داخل أرض الميدان، كجناح أيسر ومهاجم وهمي.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    سباق "سعودي، إنجليزي وإيطالي" من أجل توقيع تروسار

    وأفاد الإعلامي الرياضي أكرم كونور، المختصّ في سوق الانتقالات، بأن فتح الباب نحو رحيل تروسار، قد فتح شهية العديد من الأندية التي تملك رغبة في التعاقد معه.

    وأوضح كونور أن نيوكاسل يونايتد يطمح إلى ضم تروسار، من أجل إضافة خيار هجومي جديد، كما أن ذكاءه التكتيكي يجعله محل رغبة من أستون فيلا، الذي يراه قادرًا على الاندماج سريعًا في نظام أوناي إيمري "المرن".

    هناك أيضًا من يراقب تروسار، ويرى أن ذكاءه التكتيكي يتناسب مع طبيعة كرة القدم الإيطالية، حيث يطمح إنتر في ضم البلجيكي كخيار تهديفي عالي المستوى، فضلًا عن رؤية كشافي نابولي، حامل لقب الكالتشيو، بأنه بارع فنيًا، خاصة في المساحات الضيقة.

    وبين هؤلاء، جاء اسم نادي الاتحاد، كمرشح للصراع على توقيع تروسار، بميزانية متوقع أن تتراوح بين 25-30 مليون يورو.

    • إعلان
  • Jesus Rodriguez Como Serie AGetty Images

    هدف آرسنال القادم

    وأضاف كونور أن مؤشرات آرسنال تتجه نحو بيع تروسار، إذا ما جاء عرض محتمل يتراوح بين 20-25 مليون جنيه استرليني، علمًا بأن البلجيكي يكسب 90 ألف استرليني أسبوعيًا، ولكن يتوقع أن يتجاوز راتب اللاعب 130 ألف أسبوعيًا، من الأندية السعودية أو منافسيها الطموحين في البريمييرليج.

    ويسعى آرسنال للاستفادة من قيمة بيع عقد تروسار، من أجل الدخول في صفقة جديدة، حيث يضع الجانرز، جناح كومو، خيسوس رودريجيز، ضمن أبرز خياراته لتعزيز الهجوم في فترة الصيف.

    ويعد تروسار، بمثابة خيار تكتيكي كبير للمدرب أرتيتا؛ حيث بإمكانه اللعب كجناح أو لاعب وسط أيسر، فضلًا عن كونه صانع ألعاب أو مهاجم، فيما شارك البلجيكي في "38" مباراة بجميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي الجاري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

  • تغيير الخطة

    وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أشارت في مايو الماضي، إلى أن إدارة آرسنال، كانت ترغب في تجديد عقد تروسار، حتى عام 2029، الأمر الذي كان بمثابة "كسر قاعدة الـ30"، كنظام غير معتاد للجانرز تجاه اللاعبين الذين يتجاوزون الثلاثين عامًا، بناءً على الحالة البدنية المتميزة التي يتمتع بها اللاعب، والذي كان الاعتماد عليه أساسيًا، في ظل غياب بوكايو ساكا وكاي هافيرتس للإصابة.

    جاء ذلك بعدما كان تروسار، محل اهتمام من قِبل نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي قبل الماضي، إلا أن النادي الإنجليزي رفض التفريط فيه.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    فرصة لكتابة التاريخ

    ورغم تقدمه بمباراة، إلا أن آرسنال بات يملك فرصة تاريخية لإنهاء صيامه الطويل عن لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائنه منذ موسم اللاهزيمة التاريخي في 2003-2004.

    ووقع تروسار على 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة في البريمييرليج، هذا الموسم، ليضع بصمته في مسيرة كتيبة آرتيتا، من أجل نيل اللقب، حيث يتربع آرسنال في صدارة الجدول، برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ60 نقطة في 29 مباراة.

    وبخلاف مشواره في البريمييرليج، فإن آرسنال لا يزال في طور المنافسة في دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لملاقاة باير ليفركوزن الألماني، في دور الـ16، كما يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة.

    ويرتبط آرسنال بروزنامة مصيرية، خلال شهر مارس، حيث تأتي مباريات الجانرز على النحو التالي..

    * 11 مارس: باير ليفركوزن ضد آرسنال (ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا).

    * 14 مارس: آرسنال ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي).

    * 17 مارس: آرسنال ضد باير ليفركوزن (إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا).

    * 22 مارس: آرسنال ضد مانشستر سيتي (نهائي كأس كاراباو).

0