في انتظار هدية السعودية: صراع إنجليزي وإيطالي على تروسار .. وآرسنال يراقب البديل!

ورغم تقدمه بمباراة، إلا أن آرسنال بات يملك فرصة تاريخية لإنهاء صيامه الطويل عن لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائنه منذ موسم اللاهزيمة التاريخي في 2003-2004.
ووقع تروسار على 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة في البريمييرليج، هذا الموسم، ليضع بصمته في مسيرة كتيبة آرتيتا، من أجل نيل اللقب، حيث يتربع آرسنال في صدارة الجدول، برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ60 نقطة في 29 مباراة.
وبخلاف مشواره في البريمييرليج، فإن آرسنال لا يزال في طور المنافسة في دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لملاقاة باير ليفركوزن الألماني، في دور الـ16، كما يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة.
ويرتبط آرسنال بروزنامة مصيرية، خلال شهر مارس، حيث تأتي مباريات الجانرز على النحو التالي..
* 11 مارس: باير ليفركوزن ضد آرسنال (ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا).
* 14 مارس: آرسنال ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي).
* 17 مارس: آرسنال ضد باير ليفركوزن (إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا).
* 22 مارس: آرسنال ضد مانشستر سيتي (نهائي كأس كاراباو).