ترجمه
ليام روزينيور يصف ريس جيمس بـ"الأفضل في العالم" مع توقيع قائد تشيلسي على عقد جديد طويل الأمد
من لاعب واعد في الأكاديمية إلى نجم محتمل
أعرب المدرب روزينيور عن سعادته بهذا الخبر خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة جيمس قبيل مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت. انضم جيمس لأكاديمية البلوز في سن السادسة، وتدرج في صفوف الفريق ليصبح أحد أبرز لاعبيه. وقد خاض حتى الآن أكثر من 200 مباراة، وفاز بخمسة ألقاب كبرى - بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للأندية مرتين - وقاد الفريق كقائد في أكثر من 50 مناسبة.
تقييم روزينور الإيجابي
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أشاد روزينيور بقائد فريقه. وقال: "لا أستطيع التوقف عن الابتسام لأننا نجحنا في ضم أفضل لاعب في كرة القدم العالمية في مركزه". "لقد أتيحت له فرص عديدة لمغادرة هذا النادي الرائع، والأمر الجيد هو أنه نشأ معنا منذ صغره ولديه إيمان وثقة بما نقوم به هنا. لقد تحدثنا كثيرًا عن هذا الأمر. إن توقيعه على العقد ووضعه ثقته فينا يمثل خطوة هائلة".
ما الذي يجعل جيمس لاعباً من الطراز العالمي؟
وعندما سُئل عن هذا الادعاء الجريء، أشار مدرب تشيلسي إلى أن أداءالظهير يتحدث عن نفسه. فضحك روزينيور قائلاً: "هل عليّ أن أشرح ذلك بعد أن شاهدتموه يلعب؟" ثم تحدث بالتفصيل عن الميزات التي تميز القائد: "إنه لاعب من الطراز الأول... يمكنه اللعب في العديد من المراكز المختلفة، وهو يتمتع بمهارات فنية عالية، ويستطيع تسجيل الأهداف، كما أنه يدافع جيداً، ويتمتع بلياقة بدنية عالية، ولديه فهم تكتيكي."
- Getty Images Sport
قائد للمستقبل
وبعيدًا عن الموهبة الفنية، سلط روزينيور الضوء على شخصية جيمس باعتبارها أكثر ما يثير إعجابه. "أكثر ما يثير إعجابي هو تواضعه وشخصيته. عندها تدرك سبب نجاحه في مسيرته المهنية... طالما أنا هنا، سيظل هو قائدي"، أكد المدير الفني. وفي معرض حديثه عن علاقتهما العملية، أضاف روزينيور: "لقد كانت شهرين ونصف الشهر رائعة حقًا معه. آمل أن يحقق مسيرة مهنية ناجحة للغاية في هذا النادي".
