Getty Images Sport
ترجمه
ليام روزينيور يرد على منتقديه، حيث ينفي مدرب تشيلسي وجود «أزمة» رغم تراجع الأداء والمشاكل خارج الملعب
سلسلة النتائج السيئة التي يمر بها تشيلسي
أصبحت الأجواء في ملعب ستامفورد بريدج متوترة بشكل متزايد في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة التي أدت إلى خروج «البلوز» من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان. كما أدى الهزيمة الساحقة بنتيجة 3-0 أمام إيفرتون إلى مزيد من الإحباط، لتصل سلسلة هزائم النادي إلى أربع مباريات متتالية، وهو ما يعكس بعضًا من أسوأ الفترات في تاريخ النادي الحديث. كانت نقاط الضعف الدفاعية في صميم معاناة تشيلسي، حيث لم يتمكن الفريق من الحفاظ على شباكه نظيفة سوى مرة واحدة في آخر 15 مباراة خاضها.
- AFP
روزينور يقف بحزم في مواجهة «الضجيج»
يعتقد روزينيور، الذي تولى المنصب خلفًا لإنزو ماريسكا، أن الرواية المتداولة حول الفريق بعيدة كل البعد عن الواقع الإحصائي. وفي حديثه قبل مباراة تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فالي، واجه روزينيور الشكوك بشكل مباشر. "سجلي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامي للنادي، نحن في المركز الرابع في الدوري. هناك ضجة حول النادي تقول إننا نمر بأزمة، وإنني غير مؤهل، وإنني أتكلم هراءً، وأنا أعرف كل هذه الضجة. لكنها لا تؤثر على ما بداخلنا، وهذا ما يجب أن يعرفه اللاعبون أيضًا"، صرح مدرب البلوز بحزم.
الدفاع الإحصائي مقابل النتائج الأخيرة
في حين يشير روزينيور إلى حقيقة أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز استنادًا إلى النتائج التي حققها منذ توليه منصبه، فإن هذا «الدرع الرياضي» يتعرض للاختبار بسبب الأداء الأخير للفريق. يقول النقاد إن هذا الرقم مبالغ فيه بسبب عدم ثبات أداء الفرق الأخرى التي تطمح للعب في دوري أبطال أوروبا. فقد عانت فرق مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وأستون فيلا من صعوبات في الحفاظ على إيقاعها، مما سمح للبلوز بالحفاظ على مركز متقدم في الدوري رغم انهياراتهم الأخيرة. كان من المتوقع أن يكون افتقار روزينيور للخبرة السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز موضوع نقاش، ولم يؤد قراره بتصنيف المخاوف المشروعة على أنها "ضجيج" إلا إلى زيادة التدقيق في قراراته التكتيكية.
- Getty
تتصاعد التوترات قبيل مباراة الكأس
ورغم إصرار المدرب على عدم وجود أزمة، إلا أن واقع الخسارة في أربع مباريات متتالية يصعب تجاهله في عالم كرة القدم الاحترافية. وفي خضم مساعي روزينيور لتحسين صورته، اتخذ قرارًا مفاجئًا باستبعاد إنزو فرنانديز بسبب المقابلات المثيرة للجدل التي أجراها مؤخرًا. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراة المقبلة ضد بورت فيل، حيث إن أي نتيجة أقل من فوز مقنع ستزيد من حدة الأزمة.