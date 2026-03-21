ليام روزينيور يتحمل مسؤولية أخطاء تشيلسي ويعترف بأن اللاعبين يشعرون بالإحباط بعد الخسارة أمام إيفرتون
سانشيز يرتكب خطأً فادحاً مجدداً في خسارة تشيلسي أمام إيفرتون
خسر تشيلسي مرة أخرى يوم السبت في مباراة شهدت ارتكاب روبرت سانشيز خطأً فادحاً آخر، مما منح بيتو هدفه الثاني في المباراة. ثم توج إيليمان ندياي الفوز المستحق بتسديدة رائعة، ليصبح «التوفيز» الآن على بعد نقطتين فقط من تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ودافع روزينيور عن حارس مرماه بعد المباراة، قائلاً لشبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أنه من الصعب للغاية التحدث بعد المباراة عن أداء فردي. روبرت حارس مرمى من الطراز الرفيع، والحراس يمرون بأيام كهذه. قام بيكفورد بإنقاذ من الطراز العالمي ليحافظ على النتيجة 1-0. بالنسبة لي، هذا ليس وقت الكلام، بل هو الوقت المناسب لي ولطاقمي لتحليل الموقف. سيغادر اللاعبون للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، وعندما نعود سيكون لدينا بضعة أسابيع خالية من المباريات لنتمكن من العمل مع اللاعبين للمرة الأولى".
ورداً على سؤال حول الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها تشيلسي خلال المباراة، أضاف روزينيور: "نعم، أنا أتحمل المسؤولية بنسبة 100 في المائة. لعبنا بأسلوب مختلف، فقد قمنا اليوم بتراجع الفريق قليلاً إلى الخلف في تشكيلة 4-4-2. كنت أعتقد أننا كنا مرتاحين خلال المباراة.
"الهدف الأول الذي استقبلناه، كنا في أفضل حالاتنا، والفرق مرة أخرى في كلا المرميين هو أنهم كانوا دقيقين. الهدف الثالث من ندياي كان إنهاءً رائعاً. كانت لدينا فرص، خاصة في الشوط الأول، لكن إذا لم تستغلها، فسوف ينتهي بك الأمر بخسارة مباريات كرة القدم".
"نعم، الأهداف تمنحك الطاقة، وفي الوقت الحالي نحن نهدر الأهداف. لقد أهدرنا هدفين بسبب أخطاء سخيفة. بدأنا المباراة متوترين، ثم في أول 10 أو 15 دقيقة ارتكبنا بعض الأخطاء السخيفة، ثم لعبنا بطريقتنا في المباراة، ويبدو أن هذا يحدث كل أسبوع.
"ما يحدث هو أن الجماهير تمنح الطاقة للفريق المنافس، ومن ثم ترتفع ثقتهم بأنفسهم. في النهاية، استحق إيفرتون الفوز، وهذا شيء نحتاج إلى تحسينه بسرعة كبيرة."
هل سيتأهل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا؟
وبهذا النتيجة، يبقى تشيلسي خارج مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن روزينيور واثق من قدرة الفريق على ضمان التأهل إلى بطولة الموسم المقبل. وأضاف: «نحن على بعد نقطة واحدة من دوري أبطال أوروبا. أنا أتعرف على هذا النادي، وقد كان هناك الكثير من الضجة، الضجة السلبية، وهي محقة بشأن أدائنا الأسبوع الماضي. لقد خضنا 10 مباريات في الدوري معًا كفريق، وحصدنا 17 نقطة. أعتقد أننا في المركز الرابع منذ توليت منصبي. انسوا الضجة، علينا أن نحافظ على هدوئنا ورباطة جأشنا. ربما جاءت فترة التوقف الدولية في وقت مناسب لنا لنبدأ من جديد ونسعى لتحقيق سلسلة نتائج جيدة حقًا".
ماذا ينتظر تشيلسي بعد ذلك؟
أصبحت كأس الاتحاد الإنجليزي هي الفرصة الوحيدة المتبقية أمام تشيلسي للفوز بلقب هذا الموسم، حيث سيواجه «البلوز» فريق بورت فيل الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في الدور ربع النهائي من البطولة بعد فترة التوقف الدولية.
