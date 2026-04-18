ليام روزينيور واثق من قدرة تشيلسي على الفوز بست مباريات متتالية لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا

على الرغم من تأخر تشيلسي بأربع نقاط عن ليفربول في السباق على المراكز الخمسة الأولى، لا يزال روزينيور مصراً على أن تشيلسي لا يزال بإمكانه تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في العودة إلى المسابقة الأوروبية الكبرى. ويواجه «البلوز» ضغوطاً كبيرة في أعقاب سلسلة من النتائج المتقلبة، لكن المدرب يعتقد أن المستوى الفني الموجود في غرفة الملابس كافٍ لتحقيق نهاية مثالية للموسم.

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان فريقه قادراً على الفوز في المباريات الست المتبقية، أبدى روزينيور تفاؤلاً كبيراً بشأن آفاق الفريق. وقال روزينيور: "هذا هو الأمر الرائع في الجودة التي نمتلكها في هذا الفريق – نحن قادرون على ذلك". "لكن القدرة شيء، والتحقيق شيء آخر. الوقت ينفد. علينا أن نضمن تقديم أداء مثالي قدر الإمكان في كل جوانب المباراة، مع العلم أننا إذا فعلنا ذلك، فلدينا القدرة على الفوز بكل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم".