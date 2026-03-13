ليام روسينيور "معجب" بتصرفات بيدرو نيتو بعد أن دفع نجم تشيلسي صبي الكرات أرضًا خلال خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
كابوس أوروبي في باريس
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً في سلوك نيتو خلال هزيمة تشيلسي 2-5 أمام باريس سان جيرمان في منتصف الأسبوع. ففي اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس، انفجر غضب الجناح، مما دفعه إلى دفع أحد حاملي الكرات أثناء محاولته استعادة الكرة لاستئناف اللعب بسرعة. وقد بدأت إجراءات تأديبية بسبب "السلوك غير الرياضي"، وهي خطوة قد تؤدي إلى إيقافه بأثر رجعي - مما يزيد من متاعبه بعد أن فرضت عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مؤخرًا إيقافًا لمباراة واحدة وغرامة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني بسبب السلوك غير اللائق عقب حصوله على بطاقة حمراء ضد آرسنال. وقد يؤدي هذا الإيقاف الأوروبي المحتمل إلى استبعاده من محاولة العودة الحاسمة في مباراة الإياب يوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج.
روسينيور يدافع عن نيتو
وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت، تطرق روسينيور إلى المخاوف بشأن سلوك نيتو مؤخرًا. وقال: "لقد شاهدت الحادثة مرة أخرى الآن، ولا تبدو جيدة من حيث... وأنا أتفهم وجهة نظر بيدرو. فهو يريد إعادة الكرة إلى الملعب بأسرع ما يمكن. ويريد الفوز من أجل النادي. لكن هناك طرقًا معينة للقيام بذلك".
روسينيور يشيد بمسؤولية نيتو
على الرغم من الخلاف، أشاد المدرب بمسؤولية الجناح ورغبته الفورية في تصحيح الخطأ. وأضاف: "ما أثار إعجابي به هو أنه أراد الاعتذار على الفور، وكانت هذه فكرته. وكما قلت للتو، سواء كان حارس المرمى أو أنا كمدرب أو لاعب، فإننا نرتكب أخطاء. المهم هو التعلم من هذه الأخطاء والتأكد من عدم تكرارها".
نيتو يقدم اعتذارًا صادقًا
في أعقاب المواجهة مع باريس سان جيرمان، أعرب نيتو عن ندمه الشديد خلال مقابلة مع قناة TNT Sports. وقال الجناح: "أريد أن أعتذر. لقد تحدثت معه بالفعل. كان ذلك في خضم لحظة غضب... دفعته قليلاً، وهذا أمر لا يجوز أن يحدث"، مؤكداً أن الحادثة لا تعكس شخصيته الحقيقية. وللتأكد من أن رسالته قد وصلت، استعان نيتو بمواطنه فيتينها لترجمة كلماته إلى الصبي الصغير. وأضاف: "اعتذرت حوالي 35 مرة. لم أفهم لغته الفرنسية لكنه كان يضحك، لذا أعتقد أنه أدرك أن الأمر كان مجرد انفعال لحظة"، مؤكداً على جهوده المستمرة للتعويض عن ما حدث.
