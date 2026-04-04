ترجمه
ليام روزينيور مستعد لـ"المضي قدماً" مع إنزو فرنانديز، في الوقت الذي يشيد فيه مدرب تشيلسي باللاعب رغم إيقافه
إيقاف فرنانديز بعد تصريحاته بشأن الانتقال
تلقى تشيلسي ضربة قوية جراء غياب إنزو فرنانديز في مرحلة حاسمة من الموسم. فقد فرض النادي على لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا عقوبة الإيقاف لمباراتين، مما أدى إلى استبعاده من المباراة التي فاز فيها الفريق بنتيجة 7-0 على بورت فالي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك من المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي.
وأكد المدير الفني روزينيور أن القرار جاء بعد اجتماع داخلي، موضحًا أن نائب قائد الفريق قد "تجاوز الحدود" بتصريحاته الأخيرة.
وتأتي هذه الإجراءات التأديبية في أعقاب مقابلة صريحة على موقع يوتيوب، بدا فيها اللاعب الذي انضم إلى الفريق مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني وكأنه يلمح إلى طموحاته على المدى الطويل. وفي حديثه عن مستقبله، اعترف فرنانديز برغبته في العيش في إسبانيا، مؤكدًا إعجابه بنادي ريال مدريد، ومشيرًا إلى أنه سيشعر براحة أكبر في التحدث باللغة الإسبانية، على الرغم من قدرته على التواصل باللغة الإنجليزية.
التعامل مع قضية إنزو فرنانديز
وعندما سُئل عن ادعاء وكيل اللاعب بأن العقوبة التي فُرضت عليه غير عادلة، تمسك روزينيور بموقفه الرافض للكشف عن الشؤون الداخلية. "هذا رأيه. ليس لدي ما أقوله بشأن رأي شخص آخر. إنزو يعرف ما أعتقده عنه، وكان من الرائع رؤيته هنا اليوم وهو يدعم اللاعبين. سنمضي قدماً وسنحرص على أن نختتم الموسم بأداء ممتاز"، أوضح مدرب تشيلسي.
وتابع: "قلت أمس، إن المحادثات التي أجريها مع لاعبي فريقي بشكل فردي، مع إنزو، ومع أي شخص في الفريق عندما يتعلق الأمر بأمور كهذه، تظل داخل غرفة الملابس. غرفة الملابس مكان مقدس. أوضحت أمس تمامًا رأيي فيه كشخص. إنه شخص رائع للغاية. لكن في الوقت نفسه، أريدنا الآن أن نركز على كرة القدم ونحقق ما نريد تحقيقه خلال الموسم".
بناء علاقة وراء الكواليس
حرص روزينور على التأكيد على أن العلاقة بين المدرب واللاعب لا تزال قوية، بغض النظر عن الانطباعات الخارجية. وكشف مدرب تشيلسي أنه قضى بعض الوقت مع الفائز بكأس العالم يوم المباراة للتأكد من أن كلاهما على وفاق تام قبل خوض سلسلة مباريات حاسمة.
وأضاف روزينيور: "في الوقت المناسب، وفي اللحظة المناسبة، وهي ليست الآن، بعد كل ما مررنا به، أنا متأكد من أن النقاش سيحدث بشأن ما قيل بيني وبين إنزو. إنزو وأنا في وضع جيد جدًا. لقد رأيته اليوم، وأجريت معه محادثة جيدة جدًا على انفراد، والأمور ليست كما يعتقد الناس ربما".
ضربة قاسية لجيمي جيتنز بسبب الإصابة
في حين سادت أجواء إيجابية إلى حد كبير عقب الفوز الساحق بسبعة أهداف على بورت فيل، قدم روزينيور أخبارًا مقلقة بشأن جيمي جيتنز. فقد غاب الجناح الشاب عن المباراة بعد تعرضه لانتكاسة أخرى خلال التدريبات، مما ألقى بظلاله على استعدادات النادي لرحلته المقبلة إلى ويمبلي.
وأكد روزينيور: "لسوء الحظ، تعرض جيمي، خلال التدريب أمس، لإصابة تبدو أنها في أوتار الركبة مرة أخرى". "علينا إجراء فحص بالأشعة للتأكد من ذلك. إنه أمر مؤسف حقًا بالنسبة له، أعتقد أن هذه هي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك. علينا مساعدته والتأكد من أنه بخير. لا يمكنني تحديد إطار زمني لذلك في الوقت الحالي".