ليام روزينيور قال إن تشكيلة فريقه تشيلسي تم تسريبها قبل ساعات من خسارة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وتعهد بملاحقة الجاني

كان قرار إشراك يورغنسن نقطة تحول في المباراة، حيث كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في قلب الانهيار الدفاعي. مع التعادل 2-2، ارتكب الحارس الدنماركي خطأ فادحًا أثناء محاولته التمرير من الخلف، مما سمح لفيتينها بتمرير الكرة إلى الشباك الخالية واستعادة تقدم باريس. أدى ذلك إلى سلسلة من الأهداف المتتالية في الدقائق الأخيرة، مما أدى إلى تدمير حملة تشيلسي الأوروبية.

على الرغم من الخطأ الفادح، دافع روزينيور بثبات عن قراره بالتناوب وحماية الحارس من تحمل العبء الأكبر من اللوم، قائلاً: "اللاعبون يرتكبون أخطاء. فيليب ليس أول من يرتكب خطأ. وهذا جزء من كرة القدم. أنا أرتكب أخطاء. الجميع يرتكبون أخطاء. أحيانًا تكون هذه الأخطاء مكلفة. هذه واحدة من تلك اللحظات. ما علينا فعله من أجل روب وفيليب وجميع اللاعبين هو الاهتمام ببعضنا البعض. هذا اختبار كبير لشخصيتنا".