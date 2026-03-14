كان الموضوع الرئيسي للمناقشة بعد الهزيمة بنتيجة 1-0 هو ما بدا أنه تجمع للحكم بول تيرني حول لاعبي تشيلسي. وسارع روزينيور للدفاع عن تصرفات لاعبيه، مشككاً في تركيز الحكم خلال المباراة، لا سيما فيما يتعلق بركلة الجزاء التي احتسبت ضد الفريق المضيف.

وقال مدرب البلوز: "أنا محبط. هناك تركيز وتأكيد أكبر على الأمور التي لا تهم. سأوضح الأمر تمامًا. أريد حماية لاعبي فريقي. أنا أحترم اللعبة. اتخذ لاعبي فريقي قرارًا بأنهم يريدون التجمع حول الكرة، احترام الكرة وإظهار الوحدة والقيادة. هذا ليس قراري. كان ذلك قرارًا بين مجموعة القيادة والفريق".

وأضاف: "اتخذ لاعبي قرارًا بأنهم يريدون التجمع حول الكرة لإظهار الوحدة؛ هذا ليس قراري. لا يوجد أي شيء غير محترم في ذلك. لو كان بول قد ركز أكثر على وظيفته، وهي اتخاذ القرار الصحيح، لكنا حصلنا على ركلة جزاء اليوم. دعونا نركز على الأمور المهمة.

"سأكون صادقاً، لم أتحدث اليوم إلى بول أو إلى مسؤوليه، لكنني سأتحدث إلى PGMOL والحكام لمحاولة فهم سبب حدوث ذلك اليوم. قيل لنا، في كتاب القواعد، أن الأمر يتعلق بالتوقيت. أريد فقط إيجاد حل لهذا الأمر. نحن نتحدث عن شيء لا يقترب بأي شكل من الأهمية مما حدث".