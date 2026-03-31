"لو كنت هاري كين، لطرقت هذا الموضوع": لاعب دولي سابق يوجه مطلبًا واضحًا إلى مهاجم بايرن ميونيخ

وبما أن لاعبي أرسنال مارتن زوبيمندي (إسبانيا)، وبييرو هينكابي (الإكوادور)، ويليام ساليبا (فرنسا)، وغابرييل (البرازيل)، ومارتن أوديغارد (النرويج)، ويوريان تيمبر (هولندا)، ولياندرو تروسارد (بلجيكا) غير متاحين لمنتخباتهم الوطنية لأسباب مختلفة، يشعر أغبونلاهور بوجود مخطط وراء ذلك.

صحيح أنه يتفهم رغبة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا في أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالة بدنية وجاهزين للعب في المرحلة الأخيرة من الموسم. لكن هذا يأتي على حساب المنتخبات الوطنية، التي ستواجه بدورها مشاكل في ضوء اقتراب كأس العالم.

"أنا لا أرى أن من الجيد أن يتخلى اللاعبون عن مباريات المنتخبات الوطنية. إنه لشرف أن تلعب لصالح بلدك. هذا الأمر لا يناسبني على الإطلاق"، كما اشتكى أغبونلاهور في برنامج talkSPORT، موجهاً كلامه مباشرةً إلى كابتن منتخب إنجلترا كين: "لو كنتُ هاري كين، لطرقتُ هذا الموضوع وقلتُ: 'هيا يا شباب، لا نرجع مرة أخرى إلى الفترة التي كانت قبل أربع أو خمس سنوات، عندما كان اللاعبون يتغيبون باستمرار'."

وفي الحالات القصوى، يمكن حتى التفكير في عواقب بعيدة المدى للاعبين الذين يتغيبون عن مباريات المنتخب الوطني عن عمد. "ستفوت المباراة التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تخلّيت عن المشاركة في مباراة دولية. أقول لك شيئًا واحدًا: سيتوقف اللاعبون عن الانسحاب"، هكذا قال أغبونلاهور.