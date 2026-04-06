"لو كان زميلًا لي، لضربته": زيارة كيفن غروسكرويتز الكارثية إلى البرازيل

ومع ذلك، سجل غروسكرويتز هدفاً في الخارج، وذلك قبل عدة سنوات. فقد سجل لاعب بوروسيا دورتموند المخضرم وبطل العالم لعام 2014 هدفاً من ركلة جزاء في البرازيل. وكان غروسكرويتز جزءاً من مباراة غير رسمية تُقام سنوياً بين حيين من الأحياء الفقيرة في بيلو هوريزونتي.

من المؤكد أن غروسكرويتز لن ينسى هذه الرحلة التي قام بها في نهاية عام 2010. لكن هذا لا يتعلق بظهوره في ساحة قرية على أرضية موحلة للغاية بقدر ما يتعلق بقصة مثيرة حدثت بعد بضعة أيام فقط.

فقد زار غروسكرويتز، الذي لطالما تفاهم جيدًا مع اللاعبين الأجانب على الرغم من الحواجز اللغوية، زميله وأسطورة بوروسيا دورتموند ديدي في البرازيل خلال إجازته نصف السنوية في وطنه. لكن الظهير الأيسر السابق أدرك قبل الرحلة أن الأمر لن يكون سهلاً.