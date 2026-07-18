Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Luis de la FuenteGetty Images
Gianluca Minchiotti و محمود خالد

واقعة عمرها 22 عامًا .. دي لافوينتي يرفض تكراره خطأه الذي قاد ميسي لتسجيل "سوبر هاتريك" ضده!

إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
لويس دي لا فوينتي
ليونيل ميسي

سوبر هاتريك في 22 دقيقة..

استعاد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، ذكرى خاصة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مؤتمر صحفي عشية مباراة نهائي كأس العالم 2026، والتي ستجمع بين المنتخبين على ملعب ميتلايف.

ويترقب عشاق كرة القدم، الحدث الرئيس، بمواجهة الأرجنتين وإسبانيا، في العاشرة مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويبحث المنتخب الإسباني، عن التتويج بثاني ألقابه في المونديال، بعد نسخة 2010، في مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، التي تسعى لإضافة النجمة الرابعة، بعد 1978 و1986 و2022.

  • ماذا قال دي لافوينتي عن ذكراه مع ميسي؟

    وتطرق دي لافوينتي للحديث بشأن ذكراه مع ليونيل ميسي، من أجل التأكيد على أنه لا يمكن مراقبة قائد الأرجنتين، بنظام (واحد ضد واحد)، خاصة وأنه جرب ذلك مرة.

    واقعة تعود إلى مايو 2004، في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، تحت 19 عامًا، بين برشلونة وإشبيلية، وكان دي لافوينتي مدربًا للفريق الأندلسي.

    وتحدث دي لافوينتي عن مراقبته لذلك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، قائلًا "أخبروني أن أكون حذرًا من ذلك الفتى. لذلك خصصت لاعبًا لمراقبته عن كثب، وحتى الدقيقة 75، كان كل شيء على ما يُرام، وكانت النتيجة (0-0)".

    • إعلان

  • اللحظة التي غيرت مسرى المباراة

    وأشار دي لافوينتي إلى أن اللاعب الذي كان مكلفًا بمراقبة ميسي، تحصل على بطاقة صفراء، ما دفع المدرب لاستبداله وتغيير الاستراتيجية.

    وتحدث دي لافوينتي بشأن إلى أي مدى كان هذا القرار قاتلًا، حيث تمكن ليونيل ميسي آنذاك من تسجيل 4 أهداف خلال 22 دقيقة، ليمنح برشلونة فوزًا عالقًا في الذاكرة، وكانت تلك لمحة عن الظاهرة التي ستكتب تاريخ كرة القدم.

    وبعد مرور أكثر من عشرين عامًا، أكد لويس دي لافوينتي، أن منتخب إسبانيا لن يعتمد اسلوب المراقبة الفردية، في إشارة إلى أن الدرس لا يزال عالقًا في ذهنه.

  • رسالة تحذير من الاستفزازات

    وفي سياق آخر، طالب المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عناصر فريقه بالتركيز التام داخل المستطيل الأخضر وتجنب الصراعات الجانبية مع لاعبي التانجو لحصد اللقب العالمي الغالي.

    وقال دي لا فوينتي لصالح "TVE": "لدينا إمكانات كروية هائلة، ولكن هناك سيناريو واحد لن نشعر فيه بالراحة على الإطلاق، وهو الدخول في الجدال والاستفزازات".

    وأضاف عن أسلوب المنافس وطريقة لعب الماتادور: "أنا لا أقول إن الأرجنتين تفعل ذلك، ولكننا ببساطة لا نعرف كيف نلعب بهذا الأسلوب، نحن نعرف فقط كيف نقدم كرة قدم جيدة، وعندما نمتلك الكرة، فإننا نمنح المعنى الحقيقي للفكرة التكتيكية التي نريد تطويرها وتطبيقها".

    وعن الطريقة الدفاعية والتحول الهجومي السريع للفريق قال: "عندما لا نمتلك الكرة، نكون منضبطين للغاية وعدوانيين للغاية في الضغط، حيث نهاجم الخصم كثيرًا لاستعادة الكرة بسرعة والارتداد للهجوم المضاد، وهذه هي نقطة قوتنا الحقيقية".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • spain Getty Images

    مسيرة مثالية

    وخاض منتخب إسبانيا، مسيرة خالية من الهزائم، على مدار مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، رغم أنه استهل رحلته بتعادل سلبي مع كاب فيردي، في مباراة عُرفت بتألق الحارس فوزينيا، قبل أن يستعيد توازنه باكتساح المنتخب السعودي برباعية نظيفة، ثم ضمن التأهل بالفوز على أوروجواي بهدف دون رد.

    وواصل المنتخب الإسباني طريقه، بالفوز على النمسا (3-0) في دور الـ32، ثم تخطي عقبة البرتغال في الدقائق الأخيرة، بهدف نظيف، في دور الـ16، ومن ثم إنهاء رحلة بلجيكا في ربع النهائي، بنتيجة (2-1).

    وبينما اعتمد المنتخب الإسباني على الأداء الدفاعي خلال مشواره في البطولة، إلا أنه قدم أداء تكتيكيًا "مذهلًا" أمام فرنسا في نصف النهائي، حيث نجح في تعطيل أسلحة الديوك والسيطرة على زمام المباراة، ليحقق فوزًا بنتيجة (2-0)، ويصعد إلى المباراة النهائية.

كأس العالم
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين