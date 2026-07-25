"كان خيار النصر ولكن" .. الهلال يحلم بالتعاقد مع لويس دياز

في المقابل، الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل تحدث هو الآخر عن دياز ولكن ربطه بنادي سعودي آخر وهو النصر، وذلك في تغريدة أيضًا عبر حسابه على إكس.

وكتب المريسل: "لويس دياز كان خياراً نصراوياً في مثل هذا الوقت من العام الماضي تحديداً قبل إنتقاله إلى بايرن ميونخ ولكن ……!!!".

وسبق وارتبط النجم الكولومبي بعروض من دوري روشن، سواء أثناء تواجده مع ليفربول أو عقب انتقاله لصفوف بايرن ميونخ، ولكن دون تحولها لحقيقة أو عروض ملموسة، في ظل تألقه الكبير في ألمانيا.











