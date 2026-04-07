AFP
ترجمه
لويس إنريكي يقدم آخر المستجدات بشأن حالة برادلي باركولا وفابيان رويز قبل مواجهة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا
أخبار متباينة بشأن الإصابات
تلقى بطل الدوري الفرنسي دفعة معنوية كبيرة بعودة باركولا إلى التدريبات الكاملة في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا بعد تعافيه من إصابة في الكاحل. ومع ذلك، وعلى الرغم من التعافي السريع للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، أشار لويس إنريكي إلى أن المهاجم لا يزال يفتقر إلى الثقة في المباريات، ومن غير المرجح أن يبدأ المباراة ذهابًا. وفي الوقت نفسه، يواصل رويز برنامج إعادة التأهيل بعد إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام سبورتينغ لشبونة في يناير الماضي.
إعطاء الأولوية لثقة اللاعبين
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في مقر باريس سان جيرمان بمدينة بواسي، أكد لويس إنريكي أنه لن يخاطر بلياقة لاعبيه ما لم يشعروا بالاستعداد الذهني والبدني. وأشار إلى أنه في حين يعود باركولا للانضمام إلى الفريق، فإن القرار النهائي يعود إلى ثقة اللاعب بنفسه.
وقال لويس إنريكي: "إذا كان [باركولا] لا يزال غير بخير، فلن يلعب غدًا. لقد خضع لجلسة تدريبية جزئية أمس وجلسة كاملة اليوم. إنه يعود. نحن نبحث عن أفضل الظروف. سيخبرنا عندما يكون جاهزًا. إنه يفتقر قليلاً إلى الثقة.
"رويز؟ هذا هو الوضع. عندما يصاب لاعب، علينا الانتظار لنرى كيف يشعر. لا توجد مشاكل. نحن نعمل على إعادة اللاعبين إلى لياقتهم الكاملة. من الطبيعي أن يلعب اللاعب وهو يعاني من الألم، لكننا ما زلنا نركز على منح اللاعبين الثقة لإظهار لياقتهم. لم يتدرب بعد. إنه يتحسن. نتحدث كل يوم. نحن سعداء. إنه على المسار الصحيح."
اختبار هيمنة اللغة الإنجليزية
يدخل باريس سان جيرمان مباراة ربع النهائي هذه بسجل مثير للإعجاب في مواجهة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يتعرض للهزيمة في آخر ست مباريات له بدوري أبطال أوروبا ضد فرق إنجليزية (5 انتصارات وتعادل واحد). وقد نجح العملاق الفرنسي في تجاوز أربع مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية ضد فرق من الجانب الآخر من القناة منذ بداية الموسم الماضي، حيث أقصى ليفربول وأستون فيلا وأرسنال وتشيلسي.
كسر لعنة حاملي اللقب
يستضيف باريس سان جيرمان فريق ليفربول مساء الأربعاء مستفيداً من جدول مباريات مواتٍ بعد أن أجلت الدوري الفرنسي مباراته ضد لينس. ويأمل رجال لويس إنريكي أن تكون هذه الفترة من الراحة عاملاً حاسماً في محاولتهم كسر النمط الذي شهد خروج حامل اللقب من هذه المرحلة في أربع من النسخ الخمس الأخيرة. ولم ينجح سوى ريال مدريد في موسم 2022-2023 في تجاوز هذه المرحلة، بينما خرج كل من بايرن ميونيخ وتشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد من البطولة بصفته حامل اللقب منذ عام 2021.