لويس إنريكي يشرح أسباب معاناة هوغو إيكيتيكي مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يستعد فيه نجم ليفربول لمواجهة فريقه السابق

سيعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ملعب "بارك دي برانس" يوم الأربعاء، عندما يواجه ليفربول فريقه السابق في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي الفترة التي سبقت المباراة، سُئل مدرب باريس سان جيرمان إنريكي عن الصعوبات التي واجهها اللاعب الدولي الفرنسي تحت إشرافه.

وقال للصحفيين: "عادةً، لا أتحدث عن اللاعبين الذين لا يلعبون في باريس سان جيرمان". "أتذكر الفترة التي قضاها هنا. لقد لعب بشكل جيد جدًا في ألمانيا، والآن في ليفربول. أصبح الآن لاعبًا دوليًا وأعتقد أنه تطور كثيرًا. هذا أمر طبيعي. كان صغيرًا جدًا عندما كان هنا، وقد تطور كثيرًا منذ ذلك الحين. لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن لاعبي ليفربول".