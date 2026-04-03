AFP
لويس إنريكي "يحجب" موقع "نتفليكس" مع اندلاع فوضى حول فيلم وثائقي عن باريس سان جيرمان بسبب المخاوف بشأن لوكاس شوفالييه وإيليا زابارني
الخلافات التحريرية تعطل الإنتاج
على الرغم من الحصول على الموافقة المبدئية قبل عامين لتوثيق مسيرة باريس سان جيرمان نحو المجد في دوري أبطال أوروبا، توقف مشروع نيتفليكس الغامر هذا بسبب خلافات داخلية كبيرة في ملعب بارك دي برانس. وفي حين يظل رئيس النادي ناصر الخليفي من أشد المدافعين عن الإمكانات التسويقية العالمية للفيلم الوثائقي، يخشى كبار المسؤولين الآخرين من أن يؤدي وجود الكاميرات إلى تعطيل سير العمل اليومي للفريق. تشير تقارير من صحيفة "ليكيب" إلى أن الإنتاج وصل إلى طريق مسدود، حيث يتزايد قلق الجهاز الفني من كشف الديناميكيات الداخلية الحساسة للجمهور.
ينتقد إنريكي العقلية "الهشة"
إنريكي ليس غريباً عن التسويق الذاتي، فقد أنتج في الماضي سلسلة وثائقية خاصة به تكشف عن جوانب من حياته. وعلى الرغم من ارتياحه الشخصي أمام الكاميرات، فإنه يعتقد أنه قادر على تحمل مثل هذا الضغط، في حين أن فريقه قد لا يكون كذلك، حيث يرى أنه «من الصعب الفوز بوجود فيلم وثائقي يتعمق في حياة اللاعبين ليكشف عن المشاكل والقضايا الحساسة»، وفقاً لتحليل المنتج في صحيفة «لوكيب». وتابع المنتج قائلاً: "لم يكن يريد أن يضيف هذا المزيد من القلق إلى أذهانهم، أو أن يضع المزيد من الضغط على لاعبين مثل لوكاس شوفالييه وإيليا زابارني أو برادلي باركولا خلال عام يحاول فيه باريس حصد لقبها الأوروبي الثاني على التوالي."
هل يقترب موعد الإفراج الإلزامي؟
يُبرز التوتر السائد في ملعب «بارك دي برانس» الصراع المتزايد بين رغبة المدرب في توفير بيئة تدريبية مغلقة، والتزامات النادي طويلة الأمد تجاه شركائه الإعلاميين العالميين. وفي حين يظل الجهاز الفني مصراً على معارضته لنمط التصوير «الخفي»، تؤكد إدارة النادي أن تحقيق إنجازات محددة سيجعل بث لقطات من وراء الكواليس ضرورة حتمية. وفي النهاية، من المتوقع أن يؤدي الفوز بلقب أوروبي ثانٍ على التوالي إلى سيناريو يصبح فيه إصدار فيلم وثائقي استثنائي أمرًا إلزاميًا ولا مفر منه، سواء على Netflix أو في أي مكان آخر.
العقبة الأخيرة في طريق المجد القاري
لا يزال حل هذا المأزق المتعلق بالفيلم الوثائقي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو، حيث إن تحقيق فوز تاريخي سيجعل عرض الفيلم أمرًا لا مفر منه. وإذا نجح الباريسيون في الدفاع عن لقبهم، فمن المتوقع أن يتجاوز النادي أي اعتراضات متبقية من الجهاز الفني لإنهاء إنتاج فيلم وثائقي عن كواليس الفريق لتوزيعه عالمياً. لكن عليهم أولاً التغلب على ليفربول في ربع النهائي، ثم الفوز إما على ريال مدريد أو بايرن ميونيخ لضمان مكانهم في النهائي.