أحمد فرهود

لويس إنريكي تخلص من صداع توتي وبرشلونة ليكتب التاريخ مع باريس سان جيرمان.. و"القميص المقلد" لا يعيد أمجاد بايرن ميونخ

كتيبة إنريكي تواصل حملة الدفاع عن لقبها..

لم تكن مجرد مباراتين في عالم الساحرة المستديرة؛ بل "حرب استنزاف كروية" حتى الثواني الأخيرة، بين العملاق الألماني بايرن ميونخ ونادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان فاز (5-4) على بايرن ميونخ، في العاصمة الفرنسية؛ وذلك ضمن منافسات "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

بعدها.. ذهب الفريق الباريسي إلى ألمانيا "إيابًا"، من أجل الحفاظ على هذه الأفضلية البسيطة؛ وهو الأمر الذي نجحت فيه كتيبة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، في النهاية.

كتيبة إنريكي تعادلت (1-1) مع بايرن ميونخ "إيابًا"، مساء يوم الأربعاء؛ لتحجز بطاقة التأهُل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة إجمالية (6-5).

وسجل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الباريسي الوحيد "إيابًا"، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول؛ قبل أن يتعادل المهاجم الإنجليزي الكبير هاري كين لمصلحة البايرن، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف صنع إنريكي مجده داخل القلعة الباريسية - بالمقارنة مع رحلته السابقة في العملاق الكتالوني برشلونة -، بالإضافة إلى مفارقة "قميص" بايرن ميونخ المثيرة..

  FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

    جنة باريس.. لويس إنريكي يحقق ما لم يقم به مع برشلونة

    يُعتبر نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ هو "المحطة السادسة" في مسيرة الإسباني لويس إنريكي، مع عالم التدريب.

    نعم.. إنريكي بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الثاني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ قبل أن يذهب إلى روما الإيطالي، ثم سيلتا فيجو الإسباني.

    وجاءت أهم محطة تدريبية في تاريخ المدير الفني الإسباني؛ عندما عاد إلى برشلونة صيف عام 2014؛ ولكن كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

    وبعد 3 سنوات.. رحل إنريكي عن العملاق الكتالوني؛ ليبدأ مرحلة جديدة مع منتخب إسبانيا في 2018، وصولًا إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2023.

    ورغم أنه حقق عديد البطولات مع الفريق البرشلوني؛ إلا أن لويس إنريكي فعل مع باريس سان جيرمان ما لم يقم به على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، كالتالي:

    * برشلونة: وصل إلى نهائي واحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال 3 سنوات؛ مع الوداع مرتين من دور الـ8.

    * باريس: وصل إلى نهائيين في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال 3 سنوات؛ مع التوديع من المربع الذهبي مرة واحدة.

    وتوّج إنريكي مع برشلونة بنسخة 2015؛ بينما حصل على دوري أبطال أوروبا 2025 مع باريس سان جيرمان، ووصل إلى نهائي النسخة الحالية - مع فرصة كبيرة للحفاظ على اللقب -.

  FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

    لويس إنريكي مدرب يصنع النجوم ولا يعمل معهم!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا للغاية؛ وهو: "هل يمتلك المدير الفني الإسباني لويس إنريكي نجومًا في باريس سان جيرمان الفرنسي (أفضل) من فترته مع العملاق الكتالوني برشلونة؟!".

    للإجابة على هذا السؤال؛ يكفي القول إن الجيل الذي أشرف إنريكي على تدريبه في برشلونة، كان يضم الثلاثي الهجومي التاريخي "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الأوروجوياني لويس سواريز والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور".

    وإلى جانب هؤلاء؛ كان يتواجد مع إنريكي كل من الثلاثي الإسباني "أندريس إنييستا، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا" والكرواتي إيفان راكيتيش، بالإضافة إلى الأسطورة تشافي هيرنانديز الذي رحل في 2015.

    إذًا.. المشكلة لم تكن في الأسماء، وإنما في حقيقة واضحة متعلقة بإنريكي نفسه؛ وهي إنه "مدرب يصنع النجوم ولا يعمل معهم".

    بمعنى.. إنريكي يعشق تدريب نجوم شباب - ذو موهبة فنية كبيرة -، يجعل هو منهم أسماءً عالمية رهيبة؛ مثلما يفعل مع باريس سان جيرمان.

    الجيل الحالي للفريق الباريسي، مليئًا بالنجوم الشباب الرائعين؛ ولكن من أوصلهم إلى هذه المرحلة، هو إنريكي نفسه.

    مثلًا.. المدير الفني الإسباني لم يحقق اللقب الأوروبي، في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، رغم أنه كان يضم نجمًا كبيرًا للغاية، وهو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي؛ بل أنه قال بعد رحيل هذا اللاعب صيف 2024، إن ذلك سيكون أفضل لفريقه.

    وبالفعل.. إنريكي قاد باريس لأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه، بأسماء موهوبة ولكنها كانت لا تقدم المأمول منها مثل عثمان ديمبيلي؛ الذي حوّله المدرب الإسباني إلى أفضل لاعب في العالم 2025، مع تفجير طاقات الثنائي البرتغالي فيتينيا ونونو مينديش والمغربي أشرف حكيمي.

    وأضاف لويس إنريكي المزيد من المواهب إلى كتيبته؛ من خلال التعاقد مع الجورجي الرائع خفيتشا كفاراتسخيليا، من نادي نابولي الإيطالي.

  FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAINING

    معاناة لويس إنريكي مع النجوم العالميين الكبار

    الآن.. لنتحدث عن الجزء الآخر من النقطة سالفة الذكر؛ وهي معاناة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي في العمل مع النجوم الكبار، حيث اتضح ذلك في الآتي:

    * أولًا: فترة روما

    تولى إنريكي القيادة الفنية لفريق روما الأول لكرة القدم، في الفترة من يوليو 2011 إلى مايو 2012؛ حيث دخل في خلافات كبيرة مع الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي.

    مقعد توتي في "التشكيل الأساسي" لروما، كان محجوزًا مهما كانت حالته البدنية؛ وهو الأمر الذي أراد إنريكي تغييره، بعد وصوله إلى القيادة الفنية للفريق الأول.

    ورأى إنريكي أن الحالة البدنية لتوتي، لن تسمح له بتطبيق أسلوب الضغط الذي يريده؛ فبدأ يبعده عن "التشكيل الأساسي" تدريجيًا، الأمر الذي أشعل الأزمات في غرفة الملابس.

    * ثانيًا: فترة برشلونة

    كما ذكرنا.. قاد إنريكي العملاق الكتالوني برشلونة، في الفترة من 2014 إلى 2017؛ حيث كان موسمه الأول تاريخيًا، بقيادة الفريق لثلاثية "الدوري الإسباني، كأس الملك وأبطال أوروبا".

    إلا أن المشاكل بدأت تشتعل داخل غرفة ملابس برشلونة بعد ذلك؛ وهو ما اعترف به الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا، الذي استبعده إنريكي في الكثير من المباريات.

    حتى أنه ترددت بعض الأنباء، أن خلافات حدثت بين إنريكي والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في موسمه الأخير مع برشلونة؛ رغم الإشادة المُتبادلة بين الطرفين، على مر السنوات.

    وقد يكون ذلك سبب عدم تحقيقه نجاحات أكبر مع برشلونة؛ بالمقارنة مع الأسماء التاريخية، التي كان يمتلكها.

  FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

    "القميص المقلد" لا يعيد أمجاد بايرن ميونخ!

    بعد حديثنا المطول عن المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، ونجاحه الكبير مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ يجب أن نتطرق للمنافس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وهو العملاق الألماني بايرن ميونخ.

    بايرن ميونخ قرر اللعب ضد باريس سان جيرمان، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالقميص الجديد للموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    هذا القميص قريب جدًا من ذلك الذي ارتداه البايرن، في نهائي دوري الأبطال 2012-2013؛ والذي فاز به على حساب غريمه التاريخي بوروسيا دورتموند الألماني.

    والمثير في الأمر أن القميص الذي ارتداه البافاري ضد بوروسيا دورتموند، في هذا النهائي؛ كان خاصًا بالموسم التالي أساسًا 2013-2014.

    وأراد بايرن ميونخ أن يكرر نفس إنجاز 2012-2013؛ حيث أنه في ذلك الموسم، تحصل على الثلاثية التاريخية "الدوري الألماني، كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا".

    وفي الموسم الحالي 2025-2026.. تحصل البايرن على لقب الدوري الألماني، وصعد إلى نهائي الكأس المحلي؛ كما كان يريد الوصول إلى المشهد الختامي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان.

    إلا أن كتيبة المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني، سقطت ضد الفريق الباريسي (5-6) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب؛ ليتحطم حلم الثلاثية التاريخية بالقميص الجديد، حتى لو توج بكأس ألمانيا.