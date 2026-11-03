لويس إنريكي "قول وفعل": موهبة باريس سان جيرمان يثبت لماذا يريده برشلونة.. ومدرب فياريال لا يزال غارقًا في دوري المؤتمر الأوروبي!

من رباعيات مانشستر سيتي وبرشلونة إلى سداسيات فياريال؛ هكذا يقدم لنا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أجمل معزوفة كروية، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي.

نعم.. باريس سان جيرمان فاز (4-2) على مانشستر سيتي الإنجليزي والعملاق الكتالوني برشلونة، في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ قبل أن يضرب مضيفه فياريال الإسباني، بستة أهداف دون رد.

فوز الفريق الباريسي الكاسح على نظيره فياريال؛ جاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

وسجل سداسية باريس سان جيرمان؛ كل من "جواو نيفيش، ديزيري دوي، سيني مايولو، فابيان رويز (هدفين) ودافيد بولي"، في الدقائق 9 و12 و13 و17 و50 و78 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل باريس سان جيرمان إلى نقطته الـ12 من 4 مباريات، في "صدارة" جدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد فياريال عند 3 نقاط فقط، في "المركز التاسع والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن التوقف أمامها، بعد فوز باريس الكبير على فياريال..