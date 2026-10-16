"هو الرئيس!" .. لويس إنريكي يمزح بشأن "عطلة" ديمبيلي عقب التألق ضد مانشستر سيتي

كافأ ديمبيلي قرار إنريكي بتدوير عناصر الفريق بتقديم أداء قاده إلى الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وكان الدولي الفرنسي قد حصل على راحة خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام لومان في الدوري الفرنسي بعد مشاركته في أربع مباريات دولية مع منتخب فرنسا.

وقد منح هذا القرار التكتيكي المهاجم أسبوعًا كاملًا من الراحة لاستعادة لياقته قبل الموعد الأوروبي الكبير. وأثمرت تلك الراحة سريعًا، حيث سجل ديمبيلي هدفًا وقدّم أداءً رائعًا على أرض مانشستر سيتي.

وفي حديثه إلى Canal+ بعد صافرة النهاية بقليل، قال ديمبيلي ضاحكًا على سبيل المزاح إنه قد يحتاج إلى فترات راحة منتظمة إذا كانت ستمنحه دائمًا مثل هذه العروض الأوروبية المبهرة.