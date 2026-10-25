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هيثم محمد

لونين ضد برشلونة | إصابة كورتوا تجلب "الفأل الحسن" لريال مدريد إلى الكلاسيكو

فقرات ومقالات
التحليل الفني
أندري لونين
تيبو كورتوا
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني

كورتوا يصاب قبل الكلاسيكو بساعات قليلة والأوكراني يلعب للمرة الأولى هذا الموسم

قبل ساعات قليلة من الكلاسيكو، أعلن ريال مدريد إصابة تيبو كورتوا بعدوى الإنفلونزا وغيابه رسميًا عن لقاء برشلونة، ليفتح الباب لمشاركة أولى لأندري لونين هذا الموسم مع النادي الملكي.

الحارس الأوكراني سبق وشارك في الكلاسيكو في أربع مناسبات سابقة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

  • Andriy Lunin Real Madrid 2024Getty Images

    4 مناسبات سابقة

    في خلال فترته مع النادي الملكي، لعب لونين أربع مباريات سابقة بألوان ريال مدريد ضد برشلونة في مختلف المسابقات كأساسي.

    المباريات كانت ثلاثة منها في الليجا ومباراة وحيدة في كأس السوبر الإسبانية، واللافت للنظر هو انتصار ريال مدريد في ثلاث مباريات منها وخسارة واحدة.

  • بطولة السوبر

    ساعد لونين ريال مدريد في تحقيق السوبر الإسبانية موسم 2023-2024 عقب أن شارك أساسيًا في الانتصار على برشلونة في النهائي برباعية مقابل هدف في السعودية.

    المباراة كان عنوانها الأبرز تألق فينيسيوس الذي سيغيب عن كلاسيكو الليلة بتسجيله هاتريك، بينما أفسد روبرت ليفاندوفسكي ليلة لونين ونظافة الشباك بتسجيل هدف برشلونة الوحيد.

  • الليجا

    في الليجا، كان لونين حاضرًا في فوزين، 3-1 في 2022، ثم 3-2 في 2024، لتتأكد عادة هز برشلونة لشباكه دومًا في الكلاسيكو، وفشله في أي مناسبة بالخروج بها نظيفة ضد البلوجرانا.

    في الانتصار بثلاثة أهداف لهدفين، تصدى لونين لكرة أثارت الجدل من يامال وقتها، ما وُصف بالهدف الشبح بسبب الجدل إذا كانت الكرة تخطت خط المرمى أم لا، وفي النهاية لم تحتسب الكرة هدفًا.



    الخسارة الوحيدة لريال مدريد بحضور لونين في الكلاسيكو كانت ثقيلة، وذلك عندما سقط برباعية نظيفة في سانتياجو برنابيو في 2024 لحساب الليجا، ومرة أخرى عاد ليفاندوفسكي لهز شباكه بثنائية، بالإضافة إلى يامال، ورافينيا الذان سيكونان حاضران الليلة.

    وبعيدًا عن المشاركة، طُرد لونين الموسم الماضي رغم أنه لم يلعب في انتصار مدريد على برشلونة بهدفين لواحد بمرحلة الذهاب من الليجا، ضمن الاشتباكات بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة، ليظل محافظًا على صفة "الفأل الحسن" لفريقه ضد العملاق الكتالوني، حتى إذا غاب وطُرد.

    مباراة الليلة ستكون الأولى للونين في ملعب "كامب نو"، إذ كانت اللقاءات الثلاثة السابقة كلها في معقل الملكي في مدريد "سانتياجو برنابيو"، وقمة نهائي كأس السوبر لُعبت في المملكة العربية السعودية.

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