ومن بين المرشحين لتولي منصب مدرب المنتخب الوطني بعد رحيل غاتوزو، يوجد أيضًا روبرتو مانشيني، الذي سيكون عودته إلى المنتخب الإيطالي بعد تجربته التي امتدت من عام 2018 إلى عام 2023، والتي لا تُنسى فيها الفوز ببطولة أمم أوروبا عام 2021. كان ضمن ذلك الجهاز الفني صديقه أتيليو لومباردو، الذي كان في ذلك الوقت مساعداً للمدرب، وهو اليوم مدرب سامبدوريا بعد أن شغل منصب مساعد إيفاني من أبريل إلى يونيو الماضي، حيث نجح في الحفاظ على بقاء الفريق في الدوري من خلال مباريات الملحق، ثم أصبح في نوفمبر الماضي مساعداً لغريغوتشي في نفس الفريق، قبل أن يتولى قيادة الفريق قبل شهر.
ترجمه
لومباردو: "إيطاليا، مانشيني يرغب في العودة"
كلمات لومباردو
تحدث لومباردو عن احتمال عودة مانشيني إلى تدريب المنتخب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة إمبولي قائلاً: "لم يتوقع أحد أن نفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وأنا آسف جداً لذلك. أعتقد أن حركة كرة القدم لدينا اليوم تتأثر بالآخرين، لدينا عدد قليل جدًا من الشباب الموهوبين الذين يلعبون بانتظام بين الدوري الإيطالي والدوري الإيطالي الثاني. آمل أن يعود مانشيني إلى المنتخب الوطني، لأنني أعتقد أن عليه دينًا: أعلم أنه يود العودة إلى المنتخب الأزرق، تمامًا كما يود العودة إلى سامبدوريا".