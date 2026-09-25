لاستعراض إنجازات حياتها الشخصية .. نجمة أتلتيكو مدريد تنضم إلى موقع إباحي

وأثناء إطلاق هذا التعاون، أوضحت الحارسة المخضرمة طموحها في تجسير الهوة بين الجماهير وكرة القدم النسائية من خلال سرد قصص شخصية صادقة.

وشرحت جاياردو الدافع وراء قرارها الانضمام إلى المنصة، وفقاً لما نقلته ماركا: "تشهد كرة القدم النسائية نمواً هائلاً في شعبيتها، وهذا وقت مثير للغاية لأكون جزءاً من هذه اللعبة. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به لتقريب الجماهير من اللاعبات ومن القصص الكامنة وراء هذه الرياضة. لهذا السبب أشعر بسعادة غامرة للانضمام إلى OnlyFans."

وتطرقت إلى الكيفية التي يتماشى بها توثيق موسمها مع طموحاتها الأوروبية بعيدة المدى، فأضافت: "تتيح منصتي مساحة أخرى يستطيع فيها المشجعون متابعة رحلتي على مدار الموسم، والتعرّف عليّ بعيداً عن أرض الملعب، والتواصل مع العالم الأوسع لكرة القدم النسائية. سأقدّم نظرة على حياتي كلاعبة، مع تطلّعي إلى دوري أبطال أوروبا 2027-28، مع الاحتفاء بالمجتمع المحيط بهذه اللعبة."