هنيئًا إنتر: ثأر الأولمبيكو يفسد حلم "مئوية مودريتش" .. ولاعب لاتسيو مدين بالاعتذار إلى أسطورة ميلان!

لاتسيو يمنح هدية كبرى إلى إنتر..

عذرًا ميلان، يبدو أنك نسيت أنك في حضرة "النسور"، وفوق ملعب الأولمبيكو، حلّق النسر وسط هتافات الآلاف من عشاق لاتسيو، الذين جاؤوا ليصنعوا الرعب، ويؤكدوا للروسونيري أنه سيدفع ثمن الثقة الزائدة غاليًا.

وتلقى ميلان خسارة أمام لاتسيو، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

ووقع جوستاف إيساكسين على هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 26، ورغم محاولات ميلان للعودة في اللقاء، إلا أن كتيبة ماوريسيو ساري، فرضت كلمتها في النهاية.

وتجمد رصيد ميلان عند 60 نقطة، ليبقى في وصافة ترتيب الكالتشيو، بفارق ثماني نقاط عن إنتر "المتصدر"، بينما رفع لاتسيو رصيده إلى 40 نقطة، في المركز التاسع.

ورغم مشاركة لوكا مودريتش في دقائق المباراة كاملة، إلا أنه لم ينجح في انتشال ميلان من فخ لاتسيو، فماذا صنع النجم الكرواتي خلال المواجهة، هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..

    رغم وجود مودريتش .. غياب نجم ميلان كان مؤثرًا للغاية

    "إنه مثال للتواضع، أن يعيد تحدي نفسه بهذا الشكل، وفي مثل هذه السن، أمر استثنائي، إنه أحد أعظم اللاعبين في تلك الفترة".

    هكذا تحدث ماوريسيو ساري، المدير الفني للاتسيو، عن لوكا مودريتش، قبل قمة الأولمبيكو، والذي حقق هدفه بالخروج بالنقاط الثلاث، رغم أن مؤشرات المباراة كانت تقول شيئًا مختلفًا؛ لاتسيو في الكالتشيو، يسير على سطر ويترك آخر، وميلان فائز في آخر جولتين.

    ورغم أن مودريتش، صاحب الـ40 عامًا، لم يقصر في أدواره، كرمانة الميزان في ميلان، سواءً بممارسات دفاعية، أو صنع الفرص، ومحاولات تهديد المرمى، إلا أن الروسونيري بدا مفتقدًا للغاية لنجم آخر، وهو أدريان رابيو، الذي غاب للإيقاف.

    غياب رابيو أفقد وسط ميدان ميلان، جزءًا كبيرًا من قوته، خاصة وأن أردون ياشاري لم ينجح في سد تلك الثغرة، في ظل غرابة موقف الروسونيري، أمام لعب لاتسيو بسلاح الكرات الطويلة، واستغلال المساحات خلف المدافعين، ومع خطأ غريب من إستوبينيان، تمكن إيساكسين من إحراز الهدف.

    لاتسيو يثأر بعد 27 عامًا

    لنعد إلى الوراء، ونرسي السفينة عند ملعب الأولمبيكو قبل 27 عامًا، وتحديدًا في موسم 1998-1999، بمواجهة بين ميلان ولاتسيو.

    في تلك الأثناء، وقبل سبع جولات من النهاية، كان ميلان متأخرًا بفارق سبع نقاط عن لاتسيو، ولكن بسبع انتصارات متتالية وتجاوز "النسور" في الجولة قبل الأخيرة، حقق الروسونيري حينها عودة تاريخية من بعيد، ليتوج بلقب الدوري الإيطالي.

    وهنا، من قلب الأولمبيكو، جاء لاتسيو ليرد الصاع صاعين إلى ميلان، ويقدم خدمة تاريخية إلى إنتر، فبينما تعثر النيراتزوري في آخر جولتين، بعد خسارة أمام جاره وتعادل مع أتالانتا، أُجبر الميلانيستا على إبقاء فارق الثماني نقاط في سباق الصدارة، ليُمنح رفاق كريستيان كيفو، أملًا جديدًا في إبقاء الفوارق مع كتيبة ماسيميليانو أليجري، مع تبقي تسع جولات على النهاية.

    رغم الدقيقة 81 .. انهيار حلم المئوية

    بالعودة إلى مودريتش، فإن الكرواتي الأربعيني كان يرغب في كتابة تاريخ لا ينسى من قلب الأولمبيكو، حيث يملك لوكا في جعبته 99 هدفًا مع مختلف الأندية، ليصبح على بعد هدف وحيد من دخول نادي المئوية.

    ولكن، جاء لاتسيو بتنظيمه الدفاعي وحسن تعامله مع أخطاء ميلان، واستغلال الشوارع الخلفية، ليقول لمودريتش "لا سبيل لتحقيق ذلك الرقم على الإطلاق".

    ورغم أن مودريتش حاول أن يجبر جماهير لاتسيو على التصفيق له، بارتداء ثوب المهاجم في عدة فرص، خاصة في الدقيقة 81، حينما منع فرصة مرتدة من أصحاب الأرض، ثم وجه كرة كانت قريبة من العارضة.

    ليس ذلك فحسب، بل إن مودريتش حاول استغلال كرة عرضية، ليوجه مقصية أبعدها الدفاع، في الدقيقة 90+3، لتنهار محاولاته عن صخرة دفاع ساري الذي كسب الرهان، رغم ضغط ميلان الكبير للعودة في الدقائق الأخيرة.

    احذر يا أليجري من الفوضى

    يمكن القول إن أليجري دفع ثمن عنده "التكتيكي" أمام لاتسيو، فأن تجد أمامك 10 لاعبين في منطقة الدفاع، وتصر على التمريرات القصيرة نحو العمق، فهذا الأمر لم يجد نفعًا أمام النسور.

    ولكن، هناك لقطة تكفي لتمثل رسالة إنذار إلى ماسميليانو، وهي "الفوضى في غرفة الملابس"، بعدما أظهر رافائيل لياو، مهاجم ميلان، حالة من الغضب أثناء استبداله، ورفض عناق مدربه من أجل تهدئته.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

    ربما عليك الاعتذار إلى والدك!

    ربما كانت المواجهة تحمل طابعًا خاصًا، بين دانييل مالديني، نجل أسطورة ميلان، باولو مالديني، وفريقه السابق الروسونيري.

    وفي سجل المهاجم صاحب الـ24 عامًا، هناك بصمة في كل مواجهة ضد ميلان، مع نادٍ مختلف، باستبعاد مشواره مع أتالانتا، حيث بقي على مقاعد البدلاء مرتين أمام الروسونيري.

    * سجل هدفًا ضد ميلان في مواجهته الأولى بقميص سيبيزيا.

    * صنع تمريرة حاسمة ضد ميلان في مواجهته الأولى بقميص مونزا.

    * قاد لاتسيو للفوز في مواجهته الأولى مع فريقه الجديد ضد ميلان.

    ومع حرمان الروسونيري من تقليص الفارق مع إنتر، ربما بات دانييل مدينًا بالاعتذار إلى والده باولو مالديني، وهو يشارك الفريق الذي بنى معه الأمجاد، يفشل في محاولة ذهبية من أجل اللحاق بجاره في صراع الصدارة.

