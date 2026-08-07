بعد القطيعة في نابولي .. لوكاكو مرشح لمزاملة صلاح في طرابزون سبور

يعمل موناكو بشكل جاد على إبرام صفقة لضم مهاجم نابولي لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بحسب لا جازيتا ديلو سبورت.

ويدرس نادي الدوري الفرنسي خياراته في خط الهجوم مع تزايد الغموض حول مستقبل بالوجون. فقد يرحل المهاجم عن موناكو قبل نهاية فترة الانتقالات، ما يدفع إدارة النادي إلى البحث عن بديل بارز.

وقد برز لوكاكو البالغ من العمر 33 عامًا كهدف مرموق للنادي خلال الساعات الأخيرة. ويسعى الدولي البلجيكي إلى بداية جديدة بعيدًا عن إيطاليا. ومن شأن الانتقال إلى الإمارة أن يمنح موناكو هدّافًا أثبت جدارته على أعلى المستويات.