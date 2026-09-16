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زهيرة عادل

لوكاس فاسكيز ملك "من فراغ" .. الخناق يضيق على موسى ديابي "ضحية" مدرب باير ليفركوزن أمام تسيليه!

فقرات ومقالات
باير ليفركوزن ضد سيليي NK
باير ليفركوزن
سيليي NK
الدوري الأوروبي
موسى ديابي
لوكاس فاسكيز

ماذا حدث في مواجهة باير ليفركوزن وتسيليه؟

في ليلة شهدت الظهور الثاني كأساسي للجناح الفرنسي موسى ديابي؛ القادم من الاتحاد السعودي إلى باير ليفركوزن، حصد الفريق الألماني أول ثلاث نقاط له في الدوري الأوروبي 2026-27..

ليفركوزن حقق الفوز يوم الأربعاء، أمام تسيليه السلوفيني بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

الثنائية سجلها سفيت سيسلار "بالخطأ في مرماه" وفاكوندو ميدينا، في الدقيقتين 15 و75 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد باي أرينا.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة باير ليفركوزن وتسيليه، وعلى رأسها بالطبع مشاركة موسى ديابي والظهير الإسباني لوكاس فاسكيز، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


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    لوكاس فاسكيز .. ملك الجبهة اليمنى "من فراغ"!

    الظهير الأيمن الإسباني في صفوف باير ليفركوزن لعب الليلة كلاعب وسط أيمن، فارضًا سيطرته على الجبهة اليمنى بالكامل دفاعًا وهجومًا طوال 60 دقيقة مشاركة، قبل استبداله، لكنها لم تكن سيطرة حقيقية بل على الورق فقط.

    عطفًا على ذلك ضاق الخناق على الفرنسي، فتركز لعب موسى ديابي على الجانب الأيسر مع ظهور على استحياء على اليمين خلال فترة وجود فاسكيز داخل الملعب، قبل أن يعود لجبهته المفضلة "اليمنى" مع خروجه.

    ورغم أن فاسكيز كان الأنشط هجوميًا في صفوف الفريق الألماني خلال دقائق لعبه، لكنه نشاطًا بلا فائدة فعلية داخل المستطيل الأخضر..

    في مهمة العرضيات، فشل فاسكيز فشلًا ذريعًا وتحصل على نسبة 25% فقط، كما أنه لم يخلق سوى فرصة وحيدة لزملائه، ربما تميز فقط في المراوغات والمواجهات الثنائية، لكن دون بصمة واضحة.

    حتى دفاعيًا لم يكن صاحب ظهور يُذكر، باستثناء قدرته على استرداد الكرة من لاعبي الخصم ثلاث مرات.


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    موسى ديابي .. ثلاث لقطات تلخص ليلته

    بالحديث أكثر عن الجناح الفرنسي موسى ديابي القادم من صفوف الاتحاد، فليلته تتلخص في ثلاث لقطات..

    إن غضضنا الطرف عن أن هدف المباراة الأول جاء بالنيران الصديقة، فيمكن اعتبار ديابي صاحب تمريرة الـ"بري أسيست"، حيث مرر الكرة لزميله الذي أرسلها عرضية هوائية إلى داخل منطقة الجزاء، ليسددها لاعب تسيليه سفيت سيسلار في الشباك عن طريق الخطأ.

    أما اللقطة الثانية، فكانت في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، حيث أرسل ديابي عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء للمواجه تمامًا للمرمى باتريك شيك، لكن رأسية الأخير مرت بجوار القائم، حارمًا الفرنسي من تمريرة حاسمة.

    الختام مع اللقطة الثالثة، والتي حرم بها ديابي زميله لوكاس فاسكيز من تمريرة حاسمة، حيث أرسل الإسباني في بداية الشوط الثاني، عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، كان من المفترض أن يستقبلها الفرنسي بلمسة سريعة لتذهب للشباك، لكنه تباطأ في رد فعله، حتى مرت الكرة إلى الجانب الآخر من الملعب.


  • ديابي .. ضحية تجارب مدرب ليفركوزن

    إن كنت مشجعًا للاتحاد وتريد متابعة مسيرة موسى ديابي مع باير ليفركوزن بعد إصراره على الرحيل في الميركاتو الصيفي المنقضي، فللوهلة الأولى ستسعدك ردود الفعل الغاضبة من جماهير النادي الألماني ضد أداء الجناح الفرنسي.

    لكن إن تابعت مواجهة ليفركوزن أمام تسيليه بالفعل، فستجد أن الفريق بالكامل فقد التناغم بين عناصره، في ظل استغلال المدرب كارليس مارتينيز قلة خبرات تسيليه وفارق الإمكانات بين الفريقين، لتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة وتعديل طريقة اللعب أكثر من مرة على مدار الـ90 دقيقة.

    تارةً تجد ديابي جناح أيسر وأخرى على الطرف الأيمن، متبادلًا الأدوار مع مارتن تيريير، أما الأخير فحاله كحال الفرنسي؛ لا مكان لهما على الجبهة اليمنى في وجود فاسكيز، وهنا يضطران للدخول لعمق الملعب بجوار مالك تيلمان .. وعلى هذا الحال دارت المباراة مع كثرة تبادل الأدوار وتداخلها، حتى فقد الخط الأمامي للفريق الألماني تناغمه، فكان هذا الثلاثي بجانب رأس الحربة باتريك شيك هم الأقل تقييمًا بين زملائهم.

    أما عن نسخة ديابي مع الاتحاد، التي تهيمن على الجبهة اليمنى ويثري زملاءه بانطلاقاته وعرضياته ومن ثم صناعة الأهداف، فلم تظهر بعد مع ليفركوزن الذي لا يزال يتأقلم كافة لاعبيه مع المدرب الجديد كارليس مارتينيز، فلم تمر سوى خمس مباريات فقط منذ تعيينه.

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