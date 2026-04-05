لوسي برونز وتشيلسي «لا يبرران» الفشل في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي للسيدات، بينما تضع أسطورة «الليونيس» نصب عينيها الفوز بلقب آخر
خيبة أمل أوروبية ومخاوف طبية
عادةً ما تترك خيبة الأمل الناجمة عن الخروج من دوري أبطال أوروبا للسيدات ظلالاً طويلة الأمد، لكن لوسي تتطلع بالفعل إلى المهمة التالية. ومع تحول السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إلى معركة شاقة، تحول التركيز بشكل حاد نحو تحقيق النجاح في الكأس المحلية لإنقاذ الموسم.
برونز، الفائزة المتتالية التي انضمت إلى تشيلسي بسجل حافل بالبطولات، مصرة على أن الفريق لا يزال أمامه الكثير ليقاتل من أجله. قالت برونز: "لدينا مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين، ونحن حاملات اللقب. نريد الوصول إلى ويمبلي، نريد الوصول إلى النهائي. نريد الفوز بلقب آخر هذا الموسم".
لا مبررات رغم أزمة الإصابات
عانى فريق سونيا بومباستور من مشاكل اللياقة البدنية هذا الموسم، حيث فقد لاعبين أساسيين في لحظات حاسمة. ومع ذلك، يرفض برونز استخدام غرفة العلاج كذريعة لتبرير الأداء، مشيرًا إلى أن عمق التشكيلة في كينغسميدو لا يزال من بين الأفضل في عالم كرة القدم.
وفي معرض حديثه عن مشاكل اللياقة البدنية، قال برونز: "لقد كان الأمر صعباً، لكن هذه هي طبيعة اللعبة. كان لدينا عدد أكبر من اللاعبين الأصحاء العام الماضي وفزنا بالثلاثية (المحلية)، لكن هذا الموسم نفتقد بعض اللاعبين، ونحن نواصل المسيرة. لدينا دائماً أفضل 11 لاعباً على أرض الملعب، وهم لاعبون دوليون، لذا لا نختلق الأعذار لغياب اللاعبين وعدم توفر اللاعبين".
الاتساق هو المفتاح في سباق دوري كرة القدم النسائي الإنجليزي (WSL) الذي يشهد منافسة شديدة
كان مسار موسم تشيلسي مليئًا بالتقلبات، في تباين صارخ مع الهيمنة المستمرة التي شهدتها السنوات السابقة تحت قيادة إيما هايز. وتعتقد برونز أن الفريق يجب أن يستعيد قوته الذهنية لضمان احتلال مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وضمان عودة دوري أبطال أوروبا إلى غرب لندن العام المقبل.
وأوضحت الفلسفة المطلوبة لخوض الأشهر الأخيرة: "نتحدث عن مراحل مختلفة من الموسم. مجرد أنك بدأت بشكل جيد، لا يعني أنك ستنتهي بشكل جيد والعكس صحيح. عليك أن تكون ثابتاً طوال الموسم. حاولنا بذل قصارى جهدنا للقيام بذلك؛ مررنا بفترات صعبة في الأسابيع القليلة الماضية، لكننا خرجنا منها بشكل ليس سيئاً للغاية من حيث الأداء والتماسك كفريق واحد".
التركيز على الفوز أمام توتنهام
العقبة المباشرة التي تواجه «البلوز» هي مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد غريمهم اللندني توتنهام. ومع وجود المباراة النهائية في ويمبلي كحافز قوي، فإن الرهانات لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك بالنسبة لمجموعة من اللاعبين اعتادوا على التواجد بانتظام في الاستاد الوطني.
واختتم برونز حديثه بتسليط الضوء على الجبهات المتعددة التي لا يزال تشيلسي يقاتل عليها: "علينا أن نقدم أداءً جيداً في الدوري أيضاً، لأننا بحاجة إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل. المنافسة شديدة للغاية، وقد كانت الموسم صعباً، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنركز عليه والكثير لنلعب من أجله."