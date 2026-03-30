Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super League
لوسي برونز، نجمة فريق "اللبوات"، تضع نصب عينيها تحدي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في محاولة لتكرار "إنجازات" فريق الرجال التابع للنادي

تبدي لاعبة المنتخب الإنجليزي لوسي برونز عزمها على مساعدة فريق تشيلسي في التتويج بلقب البطولة الأوروبية أخيرًا، ومضاهاة النجاحات التاريخية التي حققها الفريق الرجالي. وتأمل هذه اللاعبة ذات السجل الحافل بالبطولات أن تساعد خبرتها الواسعة في قيادة «البلوز» نحو المجد في دوري أبطال أوروبا للسيدات، رغم أن الفريق يواجه أولاً مهمة شاقة تتمثل في تعويض فارق هدفين أمام أرسنال، والحفاظ على حلمه في رفع الكأس التي طال انتظارها.

  • السعي وراء الحلم الأوروبي البعيد المنال

    وفي حديثها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، أعربت برونز عن رغبتها في مساعدة تشيلسي على حصد اللقب الكبير الوحيد الذي لا يزال غائبًا عن خزانة ألقاب النادي. ورغم هيمنة النادي على الساحة المحلية، إلا أن النجاح الأوروبي يظل الهدف النهائي.

    وقالت اللاعبة البالغة من العمر 34 عاماً: "إنه اللقب الوحيد الذي لم يتمكن النادي من تحقيقه؛ فقد وصلنا إلى النهائي، وكنا قريبين جداً في نصف النهائي، وهزمنا فرقاً كبرى في دوري أبطال أوروبا، لكننا لم نتمكن في النهاية من تجاوز الخط النهائي".

    وتأمل في الارتقاء بالفريق النسائي إلى المكانة الأسطورية التي يتمتع بها نظيره الرجالي، مضيفة: "تلعب دوري أبطال أوروبا دوراً كبيراً في تاريخ الفريق الرجالي أيضاً، لذا سيكون من الرائع أن نضع أيدينا عليها أخيراً".

    تقليص الفارق أمام أرسنال

    ولتحقيق هذا الحلم، يتعين على «البلوز» تخطي عقبة صعبة. فعليهن تعويض خسارة 3-1 في مباراة الذهاب أمام أرسنال عندما يلتقي الناديان اللندنيان مجدداً يوم الأربعاء، من أجل بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي. ومع ذلك، تظل المدافعة واثقة من نفسها، بعد أن ساعدت فريقها على قلب النتيجة في ظروف مشابهة أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي. سجلها الأوروبي لا مثيل له؛ بعد أن خاضت أول مباراة لها في البطولة مع إيفرتون عام 2010، أصبحت أول مدافعة تفوز بلقب أفضل لاعبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في موسم 2018-2019، وفازت بثلاثة ألقاب متتالية مع ليون.

  • الخبرة وقوة الإيمان

    بعد تعرضه لهزيمة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام برشلونة في نصف نهائي الموسم الماضي، عزز تشيلسي صفوفه بلاعبات أثبتن قدرتهن على تحقيق الانتصارات. وقالت: "بعد تجربة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تعلمنا الكثير ونضجنا كثيرًا. الفريق ككل شاب نسبيًا، لكنني أعتقد أن انضمامي أنا وكيرا والش وإيلي كاربنتر — لاعبات حققن النجاح في دوري أبطال أوروبا ليس مرة واحدة بل مرات عديدة — يضيف إلى الخبرة".

    علاوة على ذلك، تعتقد اللاعبة المخضرمة أن القوة النفسية أمر بالغ الأهمية: "ليس دائمًا الفريق الذي يقدم أفضل أداء طوال الموسم هو الذي يتصدر... الأمر يتعلق فقط بالتماسك والإيمان بقدرتك على تحقيق ذلك".

    الاستلهام من أساطير الماضي

    تشكلت رغبة الظهير الأيمن في تحقيق المجد القاري من خلال مشاهدتها لشخصيات أيقونية تهيمن على هذه الرياضة. قالت: "إنها مسابقة كنت أشاهدها عن بُعد لسنوات عديدة، ورأيت العديد من النجمات يرفعن الكأس؛ أتذكر ويندي رينارد، التي لعبت معها، لكن مشاهدتها وهي ترفع الكأس مرات عديدة كانت مصدر إلهام لي".

    وقد انتقلت مرتين إلى بلدين مختلفين خصيصاً للفوز بهذه البطولة، لذا فإن ارتباطها بها عميق. "أعتقد أنها البطولة الأقرب إلى قلبي، ولطالما كانت كذلك، وفي كل فريق ألعب له، أجد أن دوري أبطال أوروبا هو الشيء الوحيد الذي يبقى ثابتاً، بغض النظر عن الفريق الذي لعبت له في أوروبا".

