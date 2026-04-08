Lotte Wubben-Moy England gfx 16:9
لوت ووبن-موي ليست مجرد لاعبة احتياطية: مدافعة أرسنال تستحق مكانها في التشكيلة الأساسية لمنتخب «الليونيس»

الأسبوع المقبل، في ملعب ويمبلي، ستلتقي أفضل منتخبين في كرة القدم النسائية الأوروبية مرة أخرى، حيث تستضيف إنجلترا، الفائزة بلقبي بطولة أوروبا الأخيرين، إسبانيا، حاملة لقب بطولة العالم الحالية. وستكون هذه المباراة السادسة بينهما في أقل من أربع سنوات، وتأتي مرة أخرى بمخاطر كبيرة حيث تتنافسان على المقعد الوحيد المؤهل تلقائيًا من مجموعتهما إلى كأس العالم الصيف المقبل. لذا، فإن احتمال غياب قائدة المنتخب الإنجليزي، ليا ويليامسون، عن المباراة يمثل ضربة قوية.

تعتبر ويليامسون قائدة منتخب إنجلترا بأكمله، ولا سيما خط الدفاع، وتدخل هذه الفترة الدولية بعد أن غابت عن آخر خمس مباريات لأرسنال. وبعد غيابها عن آخر مباراة للغانرز، وهي الهزيمة المفاجئة أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، صرحت المدربة رينيه سليجرز للصحفيين قائلة: «سنجري محادثة مع الاتحاد الإنجليزي الآن، بعد المباراة، لوضع خطة بشأن ليا».

ورغم أن ذلك قد يعني أن المدافعة ستتوجه إلى معسكر منتخبها، إلا أنه يضع مشاركتها في المباراة الأولى، ضد إسبانيا يوم الثلاثاء، موضع شك حقيقي.

لا يوجد هجوم أكثر رعباً في القارة من هجوم "لا روخا". سجلت بطلة العالم أهدافاً أكثر من أي فريق آخر في يورو 2025 قبل أن تتغلب على السويد وألمانيا لترفع لقب دوري الأمم مرة أخرى بعد بضعة أشهر، متغلبًة على اثنين من نخبة أوروبا بنتيجة إجمالية 5-0 و3-0 على التوالي. وكالعادة، سيتطلب الأمر جهداً جباراً من إنجلترا لإيقاف ذلك.

لحسن الحظ، لا تعاني مدربة "الليونيس" سارينا ويجمان من نقص في الخيارات القوية عندما يتعلق الأمر باستبدال ويليامسون. يمكن القول إن مركز قلب الدفاع هو أقوى مركز في إنجلترا، مع وجود أليكس غرينوود وجيس كارتر وإسمي مورغان ومايا لو تيسييه ضمن اللاعبات المستدعيات. لكن إحدى زميلات ويليامسون في أرسنال هي التي تستحق فرصة للتألق في غيابها، بعد أن فعلت ذلك بالضبط على مستوى النادي في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

لم تكن فرص اللعب أساسية مع منتخب إنجلترا سهلة المنال دائمًا بالنسبة إلى لوت ووبين-موي، لكنها قدمت ما يكفي لتستحق فرصة عندما تستضيف إنجلترا إسبانيا.

    في انتظار دوره

    لم تكن الفرص متاحة بسهولة لـ«ووبن-موي» خلال السنوات القليلة الماضية. وينطبق هذا الأمر في المقام الأول على نادي «أرسنال»، حيث لم تشارك كأساسية سوى في ست مباريات بالدوري الموسم الماضي، وبدأت هذا الموسم مرة أخرى في مرتبة متأخرة ضمن الترتيب الهرمي للفريق، على الرغم من غياب «ويليامسون» عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

    وبدلاً من اللجوء إلى ووبين-موي، أو حتى اللاعبة الدولية الإسبانية لايا كودينا، اختار سليجرز إشراك المراهقة كاتي ريد إلى جانب قلب الدفاع الأيسر ستيف كاتلي، حيث قدمت ريد أداءً رائعاً استحقّت بفضله استدعاءها لأول مرة للمنتخب الإنجليزي في أكتوبر الماضي.

    تنتظر الفرصة المناسبة

    أما مع منتخب إنجلترا، فقد كانت ووبين-موي لاعبة أساسية في تشكيلات ويجمان منذ تولي الهولندية مهامها في عام 2021، حيث شاركت في التشكيلة التي توجت بلقب بطولة أوروبا 2022 و2025، بالإضافة إلى التشكيلة التي وصلت إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023. ومع ذلك، لم يترجم ذلك سوى إلى 16 مباراة دولية مع منتخب بلادها، 14 منها تحت قيادة ويجمان. ومن بين هذه المباريات، لم تكن سوى ست مباريات أساسية، ولم تكن أي منها في بطولات كبرى.

    في الواقع، شهدت مسيرة ووبين-موي مع منتخب إنجلترا حتى الآن ثلاث فترات لم تشارك فيها كبديلة لأكثر من 10 مباريات متتالية - 13 مباراة خلال بطولة أوروبا 2022، و14 مباراة خلال كأس العالم 2023، و11 مباراة خلال بطولة أوروبا الأخيرة.

    تكثيف الجهود

    لطالما اعتُبرت شخصية قيّمة في فريق ويجمان، وهذا أمر واضح، لكن المنافسة على مركز قلب الدفاع في منتخب إنجلترا كانت دائماً شديدة أيضاً. ولن يكون من السهل أبداً التغلب على المنافسات إذا لم تكن مشاركتها في المباريات منتظمة على مستوى النادي.

    لكن هذا تغير مؤخرًا. بعد أن تعرضت ريد لإصابة في أكتوبر ثم لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي بعد ذلك بوقت قصير، انضمت ووبين-موي إلى تشكيلة أرسنال الأساسية ولم تنظر إلى الوراء منذ ذلك الحين. لقد كانت رائعة باستمرار مع "المدفعجيات"، حيث تمكنت من تطوير إيقاع وتناغم يفيانها نفعًا واضحًا.

    وقالت الأسبوع الماضي: "أنا أستمتع بكرة القدم. أعتقد أنه في النهاية، عندما تلعبين كرة القدم بابتسامة على وجهك، بالنسبة لي على وجه الخصوص، تأتي المكافآت مع ذلك. لا أستطيع أن أصف مدى استمتاعي بما أفعله".

    في أفضل حالاته

    يتضح ذلك جليًا عند مشاهدة ووبين-موي. فقد أظهرت اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا أداءً مهيمنًا في خط الدفاع، في الوقت الذي تعافى فيه أرسنال من بداية متعثرة للموسم، ليحتل الفريق الآن المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات خلف المتصدر المتفوق مانشستر سيتي، مع استمرار مشاركته في دوري أبطال أوروبا الذي وصل إلى مرحلة نصف النهائي.

    من الواضح أن المدافعة في حالة رائعة بمجرد مشاهدتها، والأرقام تدعم ذلك. تحتل ووبين-موي المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات من حيث نسبة الفوز في المواجهات الأرضية، مع كاتلي كلاعبة أرسنال الوحيدة التي تتقدم عليها. في كل 90 دقيقة، كيم ليتل وماريونا كالدينتي، ثنائي خط الوسط المتأخر في أرسنال، هما اللاعبتان الوحيدتان في تشكيلة الغانرز اللتان تفوزان بالكرة بشكل أكثر انتظامًا من ووبين-موي، ولا توجد زميلة لها في الفريق تقوم بالتصديات بشكل أكثر تكرارًا.

    تحمل المسؤولية

    لكن أداء ووبن-موي الدفاعي لم يكن وحده ما لفت الأنظار. فقد كان دورها في الاستحواذ على الكرة جديراً بالملاحظة أيضاً، لا سيما في غياب ويليامسون.

    عادةً ما يكون هناك ضغط كبير على قائدة فريق "الليونيس" لإظهار مهاراتها في التعامل مع الكرة واختراق خطوط الدفاع إما بتمريراتها أو مراوغاتها. لكن في غياب ويليامسون، كانت ووبين-موي سعيدة بتولي زمام المبادرة وتحمل جزء من تلك المسؤولية.

    "لقد تحدثت مع رينيه قبل بضعة أشهر وقلت لها: 'أعتقد أنني ألعب بشكل أفضل عندما أتحمل المسؤولية، وعندما يكون لدي مهمة، وعندما يُطلب مني تقديم أكثر من مجرد ما أقدمه لنفسي'"، أوضحت ووبين-موي مؤخرًا. "أرى أن دوري في هذا الفريق هو القيادة، القيادة في الأفعال، القيادة في الحوار، والقيادة في التعاون.

    "أشعر أنني محظوظة لكوني واحدة من القادة على أرض الملعب مع كيم ولياه وستيف وأليسيا روسو. أرى نفسي إلى حد كبير كقطعة من أحجية في ذلك. لا أعتقد أنني سأتمكن من اللعب بالكرة بهذه الكثافة لو لم أحظَ بدعم الظهيرين لدعم حارس المرمى وخط وسطنا. أعتقد أنني أرى دوري كقطعة من أحجية، وأنا سعيدة جدًا بكوني جزءًا من أحجية أرسنال هذه. وهذه الأحجية هي ما سيحاول خصومنا حلها."

    يستحق فرصة

    ماذا عن وجهة نظر إنجلترا إذن؟ على الرغم من أن ويليامسون لم تنسحب من تشكيلة «الليونيس» هذا الأسبوع، رغم إصدار الفريق تحديثًا بشأن بعض التغييرات في التشكيلة صباح الثلاثاء، إلا أنه سيكون من المفاجئ حقًا رؤيتها في التشكيلة الأساسية أمام إسبانيا في ويمبلي. فستكون قد غابت عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا بحلول موعد انطلاق المباراة، وقد لا يكون إشراكها مباشرة في مباراة صعبة كهذه هو الخيار الصحيح.

    وينطبق ذلك بشكل خاص في ظل وجود العديد من المدافعات المركزيات المتميزات في صفوف إنجلترا. ومن بينهن، لم تكن ووبين-موي الخيار المفضل لويجمان في كثير من الأحيان، لكن بالنظر إلى المستوى الذي تظهره حالياً، تستحق نجمة أرسنال فرصة لإثبات قدراتها على المسرح الكبير مع "الليونيس".

