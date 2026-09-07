حقق أرسنال فوزاً مثيراً بريمونتادا بنتيجة 2-1 على حساب تشيلسي، في ديربي لندني درامي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات. وعلى الرغم من منح مورجان روجرز تقدماً مبكراً مفاجئاً للضيوف، وتدخل تقنية الفيديو (VAR) بشكل مثير للجدل لإلغاء هدف ريكاردو كالافيوري، إلا أن هدفي كاي هافيرتس ومارتين أوديجارد حسما الانتصار لصالح الجانرز.
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لهذا السبب.. تقنية الفيديو ألغت هدف كالافيوري لصالح آرسنال أمام تشيلسي!
صدمة هدف تشيلسي المبكر
تعافى أرسنال من بداية كارثية ليحقق فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1 على تشيلسي في ديربي لندني لاهث الأنفاس ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وجد الجانرز أنفسهم متأخرين في النتيجة خلال أقل من دقيقتين على أرضية ملعب الإمارات.
وصعق روجرز، لاعب تشيلسي، الجماهير صاحبة الأرض بتسديدة هوائية رائعة افتتح بها التسجيل. واستغل الضيوف فشل دفاع أرسنال في التشتيت السليم لركلة حرة نفذها قائد تشيلسي رييس جيمس، لتصل الكرة الطائشة في النهاية بشكل مثالي إلى روجرز على حدود منطقة الجزاء. وعلى الرغم من عدم تسديده للكرة بشكل مثالي، إلا أن اللاعب الذي بلغت قيمته 117 مليون جنيه إسترليني شاهد تسديدته تسكن الشباك السفلية لمرمى الحارس دافيد رايا.
- Getty Images Sport
تقنية الفيديو تعرقل آرسنال
وسرعان ما فرض الجانرز ضغطاً هجومياً مكثفاً، واعتقدوا أنهم أدركوا التعادل بعد مرور 12 دقيقة فقط من المباراة المفتوحة من الطرفين، وذلك عندما أسكن كالافيوري الكرة في الشباك من مسافة قريبة ليُشعل احتفالات صاخبة في المدرجات.
وبدأت حالة الفوضى عندما فشل جواو بيدرو في إبعاد الركلة الحرة التي نفذها ديكلان رايس، مما أدى إلى تكدس لاعبي آرسنال داخل منطقة الست ياردات. وسدد إزري كونسا كرة اصطدمت بالقائم قبل أن يندفع حارس مرمى تشيلسي، إيمي مارتينيز، للتصدي للكرة المرتدة.
وفي نهاية المطاف، نجح كالافيوري في إيداع الكرة خلف خط المرمى، لكن تقنية الفيديو (VAR) تدخلت سريعاً. وأقر حكام التقنية بوجود كونسا في موقف تسلل لحظة تسديد المدافع الإيطالي للكرة، ليخيم الذهول المؤقت على الملعب قبل أن تؤكد الإعادات التلفزيونية صحة القرار.
هافيرتس يضرب شباك فريقه السابق
وعلى الرغم من الإحباط المرير الذي خلفه قرار تقنية الفيديو، لم تضطر جماهير آرسنال للانتظار طويلاً لتجد سبباً حقيقياً للاحتفال. حيث تقدم هافيرتس ليعادل النتيجة في الدقيقة 25 بفضل مجهود فردي رائع في شباك فريقه السابق.
وضبط المهاجم الدولي الألماني توقيت انطلاقته بشكل مثالي، كاسراً مصيدة التسلل ببراعة أثناء استلامه الكرة في الرواق الأيمن، ثم توغل هافيرتس بخطوات مدروسة على حدود منطقة الجزاء ليخلق لنفسه مساحة للتسديد.
وأطلق تسديدة يسارية صاروخية اخترقت أطراف أصابع الحارس مارتينيز، ليعيد أرسنال إلى أجواء المباراة ويستعيد الزخم قبل نهاية الشوط الأول.
- Getty Images Sport
أوديجارد يحسم الديربي
بناءً على هدف التعادل الذي جاء بشق الأنفس، دخل آرسنال الشوط الثاني بقوة ليقلب موازين الديربي رأساً على عقب. ووجه أوديجارد الضربة القاضية في الدقيقة 50 ليكمل الريمونتادا، حيث وجد صانع الألعاب المؤثر طريقه إلى الشباك ليحسم انتصاراً ضخماً بنتيجة 2-1، ضامناً لأصحاب الأرض اقتناص النقاط الثلاث من مواجهة فوضوية وشاقة.
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